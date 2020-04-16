Пленных украинцев пытали током. Их удерживали по 200-300 человек в одном месте, – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора говорят, что такие факты будут расследовать на международном уровне

Пленных украинцев на Донбассе боевики удерживали в нечеловеческих условиях. К ним применялись пытки и психологическое насилие.

Об этом рассказал Юрий Рудь – начдепартамента Офиса генпроурора по надзору за делами касательно преступлений, совершенных во время войны на Донбассе.

По его словам, за все время войны на Донбассе прокуратура, СБУ и другие правоохранительные органы обнаружили свыше 160 мест, в которых находятся пленные украинцы.

"В этих местах граждане находились в нечеловеческих условиях, к ним применялись как пытки, в т.ч. с применением тока. Также имели место имитация расстрела и отрубание конечностей", – говорит он.

В некоторых из таких мест удерживались одновременно 200-300 и больше лиц вне зависимости от пола.

В Офисе генпрокурора говорят, что такие преступления – серьезное нарушение международного гуманитарного права. "Они точно будут расследоваться как на национальном уровне, так и в Офисе прокурора международного уголовного суда", – сказал Рудь.

"Эти преступления не имеют сроков давности и все виновные будут привлечены к ответственности", – добавил он.

По состоянию на 16 апреля за нарушение законов и обычаев войны к уголовной ответственности привлечены свыше 80 человек. Обвинительные акты в отношении 16 из них направлены в суд.

Как ранее сообщал Фокус:

16 апреля, в ходе обмена пленными с ОРДЛО, Украина вернула 20 своих граждан. Обмен прошел в два этапа, со списком освобожденных можно ознакомиться по ссылке.

Это уже третий этап освобождения пленных во время каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго обмена, в декабре 2019 года, вернулись 76 граждан.