На прежнем гербе, говорит глава ГТС, есть элементы которые присущи геральдике Российской империи и СССР. Отсюда – и идея обновить символику

СБУ и ГБР вчера приходили с обысками в офис Гостаможенной службы – интересовались разработкой новой символики ГТС за 30 тыс. грн. Силовики обыски не прокомментировали, а на таможне уточняли, что они изъяли копии документов по выполнению услуг подрядчиком.

Также у Нефьодова заявили, что обыски прошли по "надуманному и политически мотивированному делу".

Сегодня же главный таможенник Украины Максим Нефьодов показал новый герб ГТС, который еще должен утвердить в т.ч. и президент Зеленский и рассказал, зачем его рисовали.

По словам Нефьодова, на нынешнем гербе таможенной службы есть элементы, которые присущи геральдике Российской империи и СССР. Отсюда и возникла идея обновить таможенную символику вместе с форменной одеждой для ее сотрудников.

"Мы убеждены, что с символикой, которая впитывает в себя национальные традиции, у нас есть больше шансов сплотить людей – и внутри ГТС, и вне ее пределов", – пишет он.

На новом гербе Гостаможслужбы изображены Золотые ворота, ведь, по словам Нефьодова, первые представления о таможне появились именно во время Киевской Руси.

"Ворота на гербе символизируют надежную защиту территории государства, перекрещенные ключи – въездные и выездные налоги, а трезубец – знак княжеского государства Владимира Великого", – отмечает Нефьодов.

Новый герб должен будет утвердить Минфин. Потом его отправят на комиссию по геральдике, а затем – на утверждение президенту.

Прежний герб Гостаможслужбы выглядит следующим образом:

Как ранее сообщал Фокус:

Нефьодов заявлял, что криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.