Иран опроверг слова своего депутата о том, что за крушение боинга МАУ никого не арестовали
2020-04-27 15:09:00
Зариф в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой напомнил, что ряд лиц уже задержали в ходе расследования
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг заявление иранского депутата Хассан Норузи о том, что за сбитый самолет МАУ под Тегераном никто не понес ответственность, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Зариф в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой напомнил, что ряд лиц уже задержали в ходе расследования.
"Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку", - говорится в сообщении.
По словам Зарифа, Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.
Кулеба также сообщил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечение виновных к ответственности и выплат компенсаций родным жертв катастрофы.
"Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", – сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.