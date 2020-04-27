Иран опроверг слова своего депутата о том, что за крушение боинга МАУ никого не арестовали

Зариф в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой напомнил, что ряд лиц уже задержали в ходе расследования

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг заявление иранского депутата Хассан Норузи о том, что за сбитый самолет МАУ под Тегераном никто не понес ответственность, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Зариф в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой напомнил, что ряд лиц уже задержали в ходе расследования.

"Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку", - говорится в сообщении.

По словам Зарифа, Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.

Кулеба также сообщил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечение виновных к ответственности и выплат компенсаций родным жертв катастрофы.

"Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", – сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

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