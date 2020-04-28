Махровый "Велюр": украинцы обсуждают работу ресторана Тищенко во время карантина

Строгий карантин, введенный в Украине на фоне пандемии коронавируса, уже оставил без работы миллионы украинцев и привел к массовому закрытию малого и среднего бизнеса. Однако, как становится очевидным, украинское государство не способно обеспечить равенство своих граждан перед законом. И сегодня к списку исключений — в этот раз негласных — добавился бизнес одного из "слуг народа". Как удалось установить журналистам Bihus.info, ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать во время карантина в режиме "для своих", пока менее удачливым конкурентам остается подсчитывать убытки и готовиться к банкротству

Расследование велось несколько дней по всем правилам работы наружного наблюдения. Журналисты сидели в автомобиле напротив ресторана "Велюр" на Льва Толстого, 45. И снимали всех, кто туда входит и выходит. А заодно и фиксировали время, проведенное за закрытыми дверями.

Судя по видео, ресторан обеспечивает своим посетителям максимальную незаметность и безопасность: обслуживающий персонал носит маски, перчатки, а столики аккуратно прикрыты ширмами, чтобы с улицы не было видно, кто с кем делит трапезу.

Набрав достаточное количество доказательств, журналисты попытались узнать у посетителей, что же они там делали. На что получили вполне ожидаемые ответы: одни заявили, что "коротко встречались с Колей Тищенко", другие сделали вид, что их там не было, а видео — обман.

Сам ресторатор в ответ на расследование разразился постом, в котором назвал происходящее "информационным заказом" и объяснил, что в ресторане "Велюр" проходят заседания "своеобразного такого штаба", члены которого покидают заведение голодными.

"Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время "медиа-охоты", фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты "Бигус.инфо" якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой, это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте — "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни... P.S. Разумеется, если есть "информационный заказ", правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила", — написал Тищенко в Instagram и Facebook.

Негативных комментариев под постом нет (они закрыт от не-друзей), но зато здесь можно увидеть слова поддержки от коллег по фракции и политсиле, которые настаивают, что Николай Тищенко все делает правильно, журналисты "мочат его по заказу", а в ресторане на самом деле размещен "штаб", в котором "штабистам" подают кофе.

Среди посетителей ресторана журналисты заметили мужчину, похожего на депутата Антона Яценко (нефракционный), мужчину, смахивающего на главу Федерации шахмат Киева и инвестора Павла Куфтырева, некого человека, напоминающего сценариста "95-го квартала" Александра Кабанова, кого-то, похожего на сотрудника "Метинвеста" Виталия Киселя, а также людей, напоминающих первого заместителя главы Офиса президента и бывшего продюсера "95-го" Сергея Трофимова и депутата Игоря Негулевского (фракция "Слуга народа").

Для справки: ресторан "Велюр" был открыт приблизительно в 2014 году и входит в группу компаний "Наша Карта". Там предлагают VIP и Private Room, доставку еды на дом, живую музыку, азиатскую, европейскую, тайскую, украинскую, французскую и японскую кухни.

Стоимость блюд весьма высока, о чем свидетельствует меню, размещенное на сайте. Ценители могут отведать "Пиццу с морепродуктами" за 2190 гривен, "Осьминога на гриле" за 1186 гривен за сто грамм, "Тартар из омаров под пряным соусом" за 3775 гривен, "Деруны с белыми грибами по бабушкиному рецепту" за 356 гривен и "Оладьи со свежими ягодами" за 669 гривен.

В соцсетях мнения разделились. Одни критиковали Николая Тищенко за то, что он нарушает правила карантина, а потом еще и неумело врет, пытаясь оправдаться.

Другие недоумевали, почему "слуге народа" можно открывать ресторан и принимать гостей, одевая персонал в маски и перчатки, а другим этого делать нельзя.

А третьи отметили, что "Велюр" не один такой. Просто персона Николая Тищенко хорошо известна, как и его заведения, а так, по Киеву немало "блатных" ресторанов, кафе и баров, которые также нарушают карантин.

Многие также заинтересовались работой "штаба", который скрывается за закрытыми дверями и ширмами ресторана "Велюр", и тем, о чем же договариваются его таинственные посетители.

Некоторые просто пошутили на тему очередного "прокола" "новых лиц" в политике, которые ведут себя точно так же, как и "старые", но имеют при этом куда более глупый вид.

Реакция президента на нарушение членами его партии правил карантина пока неизвестна, он хранит молчание. Молчат и прочие "слуги народа", которые должны были бы уже пожурить ресторатора за неблаговидный пример.

Впрочем, как показывает практика, если этот скандал не будут раздувать дальше, то он затихнет сам собой. Клиенты "Велюра", как можно понять по видео, уже догадались, что за ними внимательно следят и стали вести себя осторожней. И, скорее всего, перенесут свои "заседания" в другое менее известное место.