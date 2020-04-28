Такие реформы нам не нужны. Почему Рада не хочет голосовать за назначение Саакашвили

22 апреля Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, заявил, что глава Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по вопросам реформ. После этого началась неделя усиленных торгов: в Раде пытались собрать голоса за назначение Саакашвили. Фокус разбирался с экспертами и депутатами, чем бы мог заняться экс-президент Грузии в правительстве, и почему ему не дадут этого сделать.

По состоянию на 28 апреля в СМИ и политических телеграм-каналах начала появляться информация о том, что в парламенте не могут собрать достаточно голосов за назначение Сакаашвили, и якобы речь уже идет не о должности вице-премьера, а просто советника президента.

"Мы уже запутались. То он кандидат, то не кандидат", — сказал изданию НВ один из руководителей фракции "Голос".

Надо отметить, что у назначения Сакаашвили есть и сторонники, и противники. Начнем с положительных оценок: для чего в правительстве мог потребоваться такой горячий реформатор.

Антикризисный менеджер

Политолог Владимир Фесенко считает, что в случае назначения Саакашвили на должность вице-премьера по реформам бывшему президенту Грузии было бы суждено стать антикризисным менеджером, который понадобится Украине в связи с последствиями карантинных ограничений и пандемией коронавируса.

"Главная задача, которая перед ним стоит, – это вести антикризисный менеджмент. На данный момент речь не идет о конкретных реформах. Скорее необходимо будет придать экономическому блоку правительства мощный импульс и решительные действия. А это стиль не только Саакашвили, но и стиль Зеленского, поэтому он его и выбрал. Нужен катализатор, должен быть турборежим в работе правительства. И единственный, кто может подходить на эту должность, по мнению президента, это Саакашвили", – говорит Фесенко.

Здесь, по мнению эксперта, на руку Саакашвили может сыграть его положительный опыт экономических реформ в Грузии.

"Он будет заниматься переговорами с МВФ, хотя обычно этим занимались министр финансов и глава НБУ. Сейчас надо максимально способствовать наполнению бюджета и минимизации риска. Реформы потом. Первоочередно – это выход из кризиса. У него есть удачный опыт экономических реформ в Грузии, это может ему помочь. Понятно, что есть неоднозначная позиция во фракции в связи с потенциальной конфликтностью Саакашвили", – рассказывает Фесенко.

Политолог Руслан Бортник считает, что назначение Михеила Саакашвили должно было положительно отразиться на имидже президента Зеленского перед западными партнерами.

"Эта должность – министр без портфеля. Это VIP-консультант для правительства, для власти. Без конкретного управления отраслями и без зоны ответственности. Я понимаю причины, из-за которых появилась идея такого назначения. Первая – улучшение имиджа Зеленского и его команды на Западе и коммуникация с ними. В первую очередь – с международными кредиторами. Потому что у Саакашвили есть авторитет на Западе и перед ним открываются двери. А отношения украинской власти с западными партнерами после отставки Гончарука и Рябошапки ухудшились", – объясняет эксперт.

Также политолог говорит, что бывший президент Грузии сможет помочь правительству Дениса Шмыгаля и сбалансировать различные группы влияния.

"Вторая задача Саакашвили – это политически усилить Шмыгаля. Премьер у нас – неплохой экономист, но политически неопытный, нехаризматичный человек. Приход Саакашвили в правительство, возможно, в качестве главного спикера по реформам, может усилить Шмыгаля, сбалансировать другие группы влияния. Например, того же Авакова, с которым у Саакашвили не очень хорошие отношения. В какой-то мере уравновесить министра МВД", – рассказывает Руслан Бортник.

Эксперт отмечает, что Михеил Саакашвили не будет заниматься экономическими реформами в Украине. За экономику в Грузии отвечали другие политики.

"В первую очередь перед Саакашвили будет стоять реформа государственного управления и судебной системы. В меньшей мере – вопросы, касающиеся финансов и социальной сферы. То есть это именно те реформы, которыми мог бы заняться Саакашвили. Он небольшой специалист по экономике. Реформы в Грузии делали другие люди, Михеил их просто политически поддерживал", – говорит Бортник.

Политолог также поддерживает точку зрения, что если бывшего президента Грузии все-таки не удастся назначить на должность вице-премьера по вопросам реформ, то в таком случае его могут поставить на должность советника президента.

Однако, есть среди политологов и достаточно скептиков, которые сразу заявили Фокусу, что президент Грузии – инородное и вредное тело для правительства

"Подрывной механизм под Шмыгаля"

Политолог и бывший народный депутат от "Партии Регионов" Тарас Черновол считает, что реформ от экс-президента Грузии ожидать не стоит.

"Какое отношение имеет Саакашвили к реформам? Точно так же, как и в Украине в свое время, США подобрали хороших реформаторов для Грузии, и у них реформами занимался Каха Бендукидзе и его команда. По его словам, Саакашвили – это хорошая крыша для реформ. Он уже тогда установил авторитарную форму правления, так как в тоталитарном обществе очень удобно делать реформы. Кто против, кто выходит на протесты – тех избивают", – рассказывает Черновол.

Эксперт уверяет, что успехи экономических реформ при правлении Саакашвили преувеличены.

"После окончания реформ, в Грузии начались "откаты". Вследствие этого в 2008 году прекратилась поддержка США. Саакашвили подумал, что он отец всех реформ. После этого Бендукидзе и его команда покинули занимаемые должности, и Грузия стала еще беднее. Он не относится к реформам. Ему предложили их политически поддержать, он это и сделал. А затем в стране снова началась коррупция. Только в этот раз на верхних слоях власти. Мы же видели его на государственных должностях в Украине. Результат абсолютно нулевой", – говорит экс-народный депутат.

Вместо удачных экономических и судебных реформ, Черновол ожидает от Саакашвили конфликтов. Но политолог считает, что Зеленскому выгодно назначить Саакашвили, чтобы в случае провальных действий правительства, обезопасить себя от критики.

"От него я ожидаю много скандалов. Это был бы такой подрывной механизм под Шмыгаля, который позволит перевести стрелки на неправильные действия правительства", - рассказал Тарас Черновол.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что авторитет Саакашвили может положительно повлиять в переговорах с Международным валютным фондом, благодаря чему Украина сможет получить очередной необходимый транш.

"Мы входили в карантинный период в тяжелейшем экономическом состоянии, а выходить будем в катастрофическом. За это время ничего интересного и креативного, например, уменьшить налоги, власть не придумала. Идут по пути предшественников, по пути получения траншей. Дошло уже до того, что кредиторы не хотят давать денег, так как есть другие более весомые кандидаты. Поэтому нужен человек, который своим авторитетом смог бы расположить США и МВФ. И Саакашвили подходит на эту должность", – рассказывает политолог.

Возможное назначение экс-президента Грузии вице-премьером или советником президента Кочетков называет "пилотной серией", сценарий продолжения которой еще не придуман.

"Это имитация реформ с привлечением Саакашвили. Потому что каждая эффективная реформа уменьшает влияние центральной власти. А наша власть этого не хочет. Саакашвили публичный человек, он будет выступать спикером и рассказывать, что Зеленский реформатор. Для Офиса президента главное, чтобы он смог получить кредит. А что будет дальше – потом разберемся. Это как пилотная серия, продолжения которой еще нет", – говорит эксперт.

Александр Кочетков также напоминает, что реформами в Грузии занимался Каха Бендукидзе, у которого была своя программа. У Саакашвили нет программы, нет четкой задачи и сроков выполнения реформ.

Фокус пообщался с представителями ведущих фракций Верховной Рады, чтобы узнать, почему они не готовы поддержать кандидатуру.

«Слуга народа»: мы не хотим завтра оказаться «барыгами»

Больше всего на результативное голосование влияет позиция монокоалиции в лице фракции «Слуга народа». Но пропрезидентская фракция не оказала радушного приема Саакашвили, у депутатов оказалось много вопросов, и «синергии» с экс-губернатором они не почувствовали.

"Саакашвили говорил о таможне, дерегуляции, о том, как малому и среднему бизнесу тяжело зарегистрироваться. Говорил, какая таможня, одна из лучших в мире, была создана в Грузии. О том, как работала медицина. Но мы знаем о медицинской реформе в Грузии, и она точно для нас не подходит. Об этом мы тоже говорили, но, к сожалению, не находили синергии. После его ответов возникали вопросы", – рассказывает Ирина Верещук.

По мнению народной избранницы, сравнивать Грузию и Украину некорректно. Проблемы хоть и похожи, но их масштаб разный.

"Мы говорили Саакашвили, чтобы он не сравнивал страны. Украина как минимум больше Грузии, и, соответственно, проблемы решить сложнее. Когда в 2008 году наступил экономический кризис, у Саакашвили было четыре года президентства, чтобы иностранные инвестиции пришли в Грузию. Чтобы продать имущество по самой дорогой цене. Сейчас же времени нет.

Мне важно было увидеть его психологический портрет, уровень ли это вице-премьера. Нужно было понять его профессионализм и услышать об ответственности. Ни одного слова о том, какую именно ответственность готов понести Саакашвили, я не услышала. Что будет, если возникнут конфликты, если мы завтра станем барыгами?" – говорит парламентарий.

Из-за того, что от Саакашвили не прозвучали предметные ответы, пока Верещук поддержать его кандидатуру не готова.

"Что спрашивать у господина Саакашвили? Он говорил как президент. Он к нам апеллировал как к своим подчиненным. Извините, но я не в команде Саакашвили. На данный момент на голосовании по его назначению я воздержусь", – подытожила Верещук.

"Европейская солидарность" и "Голос": скамейка запасных превратилась в табуретку

По словам Петра Порошенко (при котором экс-президент Грузии впервые появился в украинской политике), инициатива президента о назначении Саакашвили вице-премьером "ярко демонстрирует, что скамейка запасных закончилась и она превратилась в табурет".

В то же время Порошенко отметил, что личных оценок деятельности Саакашвили давать не станет, а его фракция за его назначение голосовать не будет.

"Европейская солидарность" сегодня находится полностью в оппозиции, мы являемся лидерами оппозиции Украины, и, безусловно, как оппозиция по прихоти власти мы голосовать не будем", – подчеркнул он.

Нардеп от партии "Голос" Юлия Клименко также сомневается, что голосование по назначению Саакашвили на должность вице-премьера по реформам состоится.

"Будущего назначения Саакашвили, наверное, не будет. На данный момент нам никто не говорил про назначение и не показывал программу. Какие реформы нужны? У нас уже одни и те же реформы на протяжении 28 лет и они не менялись. Начнем с реформ судей и правоохранительной системы, я надеюсь", – говорит Фокусу народная избранница.

ОПЗЖ: Саакашвили – веселый

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Нестор Шуфрич называет назначение бывшего президента Грузии смешным и веселым.

"Все, что связано с Саакашвили – это весело. Но сейчас не то время, чтобы смеяться. Я не буду говорить про свое личное отношение к нему, но такое ощущение, что это какое-то дежавю. Сначала это была комедия, сейчас это превратилось в фарс. И, если Зеленский настолько хочет быть похожим на Порошенко, то welcome, пусть и дальше пихает эту кандидатуру", - говорит народный избранник.

Обещания Саакашвили о том, что тот не будет выступать против президента Зеленского, Шуфрич всерьез не воспринимает.

Еще более радикально подводит итог общения Илья Кива: «Голосовать за этого негодяя мы не будем".

Напомним, внеочередная сессия парламента, на которую еще могут вынести рассмотрение вопроса о назначении Саакашвили запланирована на четверг, 30 апреля.