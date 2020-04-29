Кулеба и генсек ОБСЕ договорились посетить Донбасс после улучшения ситуации с коронавирусом

Глава МИД поблагодарил ОБСЕ за помощь по освобождению незаконно удерживаемых лиц

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе видеовстречи договорились вместе посетить Донбасс после улучшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте МИД.

"Министр отметил, что российская агрессия против Украины и продолжающаяся оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности. Кулеба высоко оценил деятельность миссии и заверил в дальнейшей ее поддержке со стороны правительства", – говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Они согласились, что боевики значительно сужают возможности миссии, препятствуя патрулям СММ пересекать линию соприкосновения под предлогом противодействия коронавирусу.

Кулеба поблагодарил ОБСЕ за помощь по освобождению незаконно удерживаемых лиц и призвал главу ОБСЕ уделить внимание условиям содержания политзаключенных на территории временно оккупированного Крыма и РФ, а также способствовать их освобождению.

"Мы не можем забывать о наших людях, которых незаконно держат за решеткой в оккупированном Крыму и на территории России по сфабрикованным обвинениям. Их родные и близкие рассчитывают на наши совместные усилия в этом деле", – сказал глава МИД.

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