АМКУ хочет открыть дело против "Эпицентра" и "Новой линии" – нужны только копии протоколов от полиции

В АМКУ считают, что работа этих торговых сетей во время карантина – это получение неправомерного преимущества на рынке

Антимонопольный комитет откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" за работу во время карантина.

Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на главу Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий

По словам Хмельницкого, работа этих торговых сетей во время карантина – это неправомерное преимущество на рынке.

"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. С точки зрения антимонопольного законодательства их работа во время карантина – это получение неправомерного преимущества над конкурентами", – говорит он.

В АМКУ говорят, что откроют дел после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия ограничительных мер.

Если вину торговых сетей докажут, им грозит штраф в размере до 5% от всего их дохода за 2019 год.

Аналогичная ситуация сейчас и с некоторыми киевскими ресторанами, добавил Хмельницкий. "Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если будем иметь основания считать, что они совершили аналогичные нарушения", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

23 апреля "Мрия" доставила медицинский груз в Украину. Приземление рейса транслировал Офис президента, а встречал самолет в аэропорту Гостомеля лично президент Владимир Зеленский.

Тогда он заявил, что рейс доставил 12 миллионов масок – как для больниц, так и для аптек, 260 тысяч защитных очков для медиков и 100 тыс. защитных костюмов.

Перед этим уже выполнила рейсы по доставке грузов в Польшу и Францию. До этого самолет полтора года был на модернизации.

29 апреля стало известно, что "Мрия" доставила коммерческий груз для "Эпицентра" после того, как СМИ опубликовали письмо нардепа и совладельца сети Александра Гереги к Виталию Кличко с предложением купить медицинские маски.