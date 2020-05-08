Отношения Украины и США нужно отдать в химчистку, – Кулеба

Белый дом не прекращал вести коммуникацию с Офисом президента Украины

Отношения между Украиной и США нуждаются в перезапуске, но сейчас они не являются замороженными.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Левый берег.

"Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть", – сказал он.

В то же время Кулеба отмечает, что Белый дом не прекращал вести коммуникацию с Офисом президента Украины.

"Я не вижу индикаторов, показывающих, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским. В то же время визит в США до выборов – это всегда элемент политики, влияющий на избирательный процесс. Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка", – отметил Кулеба.

Он также добавил, что для властей важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что он разочарован тем, что до сих пор не получил конкретного приглашения посетить с визитом США.

Помощник президента Украины Владимир Зеленский Андрей Ермак в феврале заявил, что дата визита украинского лидера в США должна стать известна в ближайшее время.