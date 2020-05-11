"Велюровский" транспортный картель Владислава Криклия захватил инфраструктуру Украины, — СМИ

Участники встреч в ресторане народного депутата Николая Тищенко "Велюр" разработали законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который Верховная Рада уже приняла в первом чтении. Одним из инициаторов законопроекта стал глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель ("Слуга народа"). Об этом пишет Апостроф.

По мнению основателя агрохолдинга "Нибулон" Алексея Вадатурского, законопроект уничтожает отечественное судостроение и представляет серьезную угрозу всей экосистеме Украины. Документ разрешает сбрасывать в реки судовые сточные воды, самовольно проводить дноуглубительные работы, осуществлять свободную продажу выбранного со дна рек песка, а также узаконивает контрабанду горючего.

Против Вадатурского ополчились "слуги народа" Николай Тищенко и Игорь Негулевский. При этом, как утверждают журналисты, они стали всего лишь частью разветвленного "транспортного картеля" во главе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием и главой транспортного комитета Рады Юрием Киселем.

"Новым участником "транспортного картеля", а точнее подручным главных действующих лиц, стал еще один криворожский "ценный кадр" с непростой судьбой - Алексей Осман, которого называют человеком Юрия Киселя", - пишет автор материала.

Осман занял должность директора филиала УЗ "Центр управления промышленностью", в управлении которого находится 8 карьеров.

Издание пишет, Криклий создал теневой штаб, который располагается в элитном киевском бизнес-центре. Руководит штабом, по информации журналистов, юрист Павел Шевченко, бывший сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины, в котором ранее работал и Криклий.

"Павел Шевченко даже засветился в скандальных «пленках Ермака», в эпизоде с покупкой за 1 млн. долларов должности главы Администрации морских портов Украины", - пишет издание.

Журналисты утверждают, что еще один участник картеля - бывший глава "Укравтодора" Андрей Батищев, который также фигурировал в коррупционных скандалах.

"Картель" якобы вышел и к морю. Издание пишет, что для этого Криклию потребовалось сначала уволить директора порта "Южный" Анатолия Яблуновского, а затем на его место поставить директора Мариупольского порта Александра Олейника, которого "Апостроф" называет ставленником Александра Смирнова (директор ООО "Портинвест") - "смотрящего" от Рината Ахметова за портовой отраслью.

Кроме того, издание утверждает, что госпредприятие "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта", осуществляющее 10% всех грузовых перевозок, было отдано на откуп экс-главе Соломенской райгосадминистрации Киева Игорю Довбаню.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины не планирует останавливать строительство дорог. В то же время Кабмин предлагает урезать финансирование на эту задачу.