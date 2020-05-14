Саакашвили ищет команду Исполкома реформ через Facebook: нужно заполнить форму и записать видео

Всего открыты 7 вакансий, но есть возможность предложить и свою: для этого выделили графу "другое"

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили ищет людей к себе в команду через Facebook.

На своей странице в соцсети политик разместил пост с прикрепленной к нему формой, которую необходимо заполнить, чтобы поучаствовать в конкурсе.

Всего открыты 7 вакансий: ю рист в сфере дерегуляции, юрист в сфере инвестиционной деятельности, PR-специалист, SMM-специалист и копирайтер, инвестаналитик, менеждер по организации событий и бухгалтер.

Также есть возможность предложить свою вакансию: для этого выделили графу "другое".

Одно из требований для соискателей – опыт работы по специальности от 5 лет. Среди других требований – владение английским языком на уровне выше среднего и рекомендательное письмо с предыдущего места работы.

Кроме того, кандидаты должны записать видео хронометражом до 3 минут и рассказать, почему они хотят работать в Исполкоме реформ.

Форму заполнить можно до 18 мая, а уже на следующий день с кандидатами начнут проводить собеседования (по видеосвязи или в формате личной встречи).

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.