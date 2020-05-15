Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, которая наблюдала за "выборами в Л/ДНР"

2020-05-15 12:43:46

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Алессандра Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. Также она не могла выводить капитал из Украины

Вместе с продлением запрета на "ВКонтакте" и "Одноклассники" президент Владимир Зеленский снял санкции с некоторых компаний и людей, пишет агентство Українські новини.

Среди тех, кто теперь не находится под ограничительными мерами – внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини, которая была наблюдателем на т.н. "выборах" в "Л/ДНР".

Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. Также она не могла выводить капитал из Украины.

В 2014 – 2019 годах Муссолини была депутатом Европарламента в качестве активного сторонника Европейской народной партии, но в 2019 году она проиграла перевыборы и ушла из политики.

Также санкции сняли с россиянина, основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева. Он, в рамках своих благотворительных акций, якобы сотрудничал с Вероникой Селегой, которая сейчас работает гендиректором директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента.

LB.ua приводит полный список физических и юридических лиц, с которых сняли санкции.

Из санкционного списка от 19 марта 2019 года №82 исключаются следующие лица:

  • Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")
  • Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
  • ООО "НПО Изолятор" (Славянск)

Из санкционного списка юрлиц от 2017 года исключаются:

  • ООО "Сапран Украина" (Киев)
  • ООО "Монт УА" (Киев)
  • ООО "ГИСИНФО" (Винница)
  • ООО "Парус-Спецпроект" (Киев)
  • ООО "Парус-2" (Киев)
  • ООО "Парус-Впровадження" (Киев)
  • ООО "Парус-Мисто" (Киев)
  • ООО "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
  • ООО "Парус-Донбасс" (Краматорск)
  • ООО "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев)
  • ООО "Южный Парус" (Одесса)
  • ООО "Парус-Лев" (Львов)

Из списка физлиц от 21 июня 2018 года № 176 исключаются:

  • Сергей Токарев (гражданин России)
  • Карен Григорян (гражданин России)

Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключаются:

  • Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
  • Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
  • Global Games Ltd (Белиз)
  • Novastar Group Ltd (Белиз)
  • Gordon Solution Ltd (БВО)
  • Hungarian silicones (Венгрия)
  • ООО "Кремнийполимер" (Бровары)
  • ООО "ТД Лакмар" (Киев)
  • ООО "Корона-2000" (Киев)
  • ООО "ФОСАГРО-Украина"

Как ранее сообщал Фокус

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