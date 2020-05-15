Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, которая наблюдала за "выборами в Л/ДНР"
2020-05-15 12:43:46
Алессандра Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. Также она не могла выводить капитал из Украины
Вместе с продлением запрета на "ВКонтакте" и "Одноклассники" президент Владимир Зеленский снял санкции с некоторых компаний и людей, пишет агентство Українські новини.
Среди тех, кто теперь не находится под ограничительными мерами – внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини, которая была наблюдателем на т.н. "выборах" в "Л/ДНР".
Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. Также она не могла выводить капитал из Украины.
В 2014 – 2019 годах Муссолини была депутатом Европарламента в качестве активного сторонника Европейской народной партии, но в 2019 году она проиграла перевыборы и ушла из политики.
Также санкции сняли с россиянина, основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева. Он, в рамках своих благотворительных акций, якобы сотрудничал с Вероникой Селегой, которая сейчас работает гендиректором директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента.
LB.ua приводит полный список физических и юридических лиц, с которых сняли санкции.
Из санкционного списка от 19 марта 2019 года №82 исключаются следующие лица:
- Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")
- Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
- ООО "НПО Изолятор" (Славянск)
Из санкционного списка юрлиц от 2017 года исключаются:
- ООО "Сапран Украина" (Киев)
- ООО "Монт УА" (Киев)
- ООО "ГИСИНФО" (Винница)
- ООО "Парус-Спецпроект" (Киев)
- ООО "Парус-2" (Киев)
- ООО "Парус-Впровадження" (Киев)
- ООО "Парус-Мисто" (Киев)
- ООО "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
- ООО "Парус-Донбасс" (Краматорск)
- ООО "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев)
- ООО "Южный Парус" (Одесса)
- ООО "Парус-Лев" (Львов)
Из списка физлиц от 21 июня 2018 года № 176 исключаются:
- Сергей Токарев (гражданин России)
- Карен Григорян (гражданин России)
Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключаются:
- Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
- Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
- Global Games Ltd (Белиз)
- Novastar Group Ltd (Белиз)
- Gordon Solution Ltd (БВО)
- Hungarian silicones (Венгрия)
- ООО "Кремнийполимер" (Бровары)
- ООО "ТД Лакмар" (Киев)
- ООО "Корона-2000" (Киев)
- ООО "ФОСАГРО-Украина"
Как ранее сообщал Фокус:
- СБУ предлагало продлить на 3 года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". "Фейки в странах с устойчивой демократией приравнивают к оружию массового уничтожения. Против Украины ведется гибридная война и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ", – считает глава СБУ Иван Баканов.
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15 мая президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года, которым блокируются в том числе российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", интернет-сервисы "Яндекс", Mail.ru и др.