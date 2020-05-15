Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, которая наблюдала за "выборами в Л/ДНР"

Алессандра Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. Также она не могла выводить капитал из Украины

Вместе с продлением запрета на "ВКонтакте" и "Одноклассники" президент Владимир Зеленский снял санкции с некоторых компаний и людей, пишет агентство Українські новини.

Среди тех, кто теперь не находится под ограничительными мерами – внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини, которая была наблюдателем на т.н. "выборах" в "Л/ДНР".

Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. Также она не могла выводить капитал из Украины.

В 2014 – 2019 годах Муссолини была депутатом Европарламента в качестве активного сторонника Европейской народной партии, но в 2019 году она проиграла перевыборы и ушла из политики.

Также санкции сняли с россиянина, основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева. Он, в рамках своих благотворительных акций, якобы сотрудничал с Вероникой Селегой, которая сейчас работает гендиректором директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента.

LB.ua приводит полный список физических и юридических лиц, с которых сняли санкции.

Из санкционного списка от 19 марта 2019 года №82 исключаются следующие лица:

Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")

Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")

ООО "НПО Изолятор" (Славянск)

Из санкционного списка юрлиц от 2017 года исключаются:

ООО "Сапран Украина" (Киев)

ООО "Монт УА" (Киев)

ООО "ГИСИНФО" (Винница)

ООО "Парус-Спецпроект" (Киев)

ООО "Парус-2" (Киев)

ООО "Парус-Впровадження" (Киев)

ООО "Парус-Мисто" (Киев)

ООО "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

ООО "Парус-Донбасс" (Краматорск)

ООО "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев)

ООО "Южный Парус" (Одесса)

ООО "Парус-Лев" (Львов)

Из списка физлиц от 21 июня 2018 года № 176 исключаются:

Сергей Токарев (гражданин России)

Карен Григорян (гражданин России)

Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключаются:

Rock Ranch Properties S.A. (Панама)

Powerful Choice Tech Ltd (БВО)

Global Games Ltd (Белиз)

Novastar Group Ltd (Белиз)

Gordon Solution Ltd (БВО)

Hungarian silicones (Венгрия)

ООО "Кремнийполимер" (Бровары)

ООО "ТД Лакмар" (Киев)

ООО "Корона-2000" (Киев)

ООО "ФОСАГРО-Украина"

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ предлагало продлить на 3 года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". "Фейки в странах с устойчивой демократией приравнивают к оружию массового уничтожения. Против Украины ведется гибридная война и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ", – считает глава СБУ Иван Баканов.

15 мая президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года, которым блокируются в том числе российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", интернет-сервисы "Яндекс", Mail.ru и др.