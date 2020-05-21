Заместителем в Укравтодоре может стать экс-глава Запорожской ОГА Туринок, фигурировавший в журналистских расследованиях о схемах на строительстве дорог

Окружение президента воюет за самый лакомый кусок бюджета, о чем свидетельствуют последние перестановки на Кабмине. Так, экс-главу Запорожской ОГА Виталия Туринка хотят перевести в Укравтодор на должность заместителя главы. Ранее СМИ писали о его участии в схемах по откату.

Об этом пишет издание #Буквы, подчеркивая, что кандидатуру Туринка лоббирует заместитель главы ОП Сергей Трофимов. Именно он курировал парламентские выборы в Запорожской области, а потом представлял нового главу ОГА Туринка.

Запорожские СМИ ранее обвинили главу ОГА в том, что его люди якобы устроили схему на тендерах. Отмечается, что составлен список фирм, у которых подрядчики госзаказов должны закупать расходные материалы для ремонта и строительства дорог и т.д.

Как пишет “Евромедиа 24” в статье “Большая стройка” в Запорожье… только через откаты”, “схема получилась “почти легальная” – фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у “правильных” фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих “правильных” фирм на 30-40% выше рыночных".

На днях вице-премьер Михаил Федоров заявил, что при главе Запорожской ОГА Туринке область стала третьей с конца по результатам работы.

Напомним, Кабмин на заседании 20 мая согласовал увольнение Виталия Туринка с должности главы Запорожской ОГА и назначение на эту должность Виталия Боговина.