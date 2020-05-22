ETNODIM, который построил Петр. Что рассказал о нас скандал вокруг Зеленских в вышиванках

Шестой президент Украины с женой традиционно отметили День вышиванки, сфотографировавшись в сорочках известного украинского бренда. Но когда ETNODIM похвастался на своей странице в Facebook, что их продукцию оценил глава государства с супругой, это вызвало поток ненависти как со стороны тех, кто ранее был подписчиками страницы, так и тех, кто узнал о бренде уже после начавшегося скандала. Среди участников травли были замечены известные журналисты, близкие к Петру Порошенко, а несколько наиболее активных противников Зеленского добрались и до отзывов компании в Google, аргументируя низкие оценки тем, что вышиванки ETNODIM "не имеют ничего общего с украинской вышивкой" и даже не соответствует "генетическому коду" украинцев. Что возмутило националистически настроенную публику, как оценили скандал наблюдатели с более умеренными взглядами и что он рассказал об Украине, которую хотел построить Петр Порошенко, разбирался Фокус

День вышиванки в третий четверг мая 2020 года начинался мирно. Из-за карантина традиционные парады были отменены, и все желающие хвастались своими вышиванками в соцсетях. Не стал исключением и президент Украины Владимир Зеленский. Сперва на сайте Офиса президента появилась информация, что он отправил вышиванки в подарок мировым лидерам.

Потом запостил свое фото с женой. Те, кто знают толк в вышиванках, сразу поняли, где приобрела свои президентская чета (у бренда ETNODIM довольно узнаваемый стиль), но сенсации в этом не было — опять же, вещи этого бренда весьма популярны. Но самое интересное началось, когда на страничке бренда в Facebook появился пост с этой фотографией четы Зеленских и лаконичный пост, гласящий, что "никогда не знаешь, в чьем профиле встретишь свои дизайны".

И вот тогда все и началось. По предварительным данным, спровоцировал скандал журналист Виталий Гайдукевич, работающий на 5 канале Петра Порошенко. Который одним из первых привлек внимание к посту, написав под ним не один едкий комментарий, касающийся как самого бренда, так и избирателей, не поддержавших Петра Алексеевича на выборах год назад.

После этого на страничку бренда обрушился "праведный гнев" сотен других пользователей, которые в этот раз принялись ругать не действия президента или якобы избранный им политический вектор на сближение с Россией, а самого производителя вышиванок. ETNODIM клеймили позором за то, что они запостили фотографию Зеленского, за то, что они гордятся фактом приобретения их продукции первым лицом государства, и за то, что все эти годы компания, оказывается, шила неправильные вышиванки. Один за одним звучали и обвинения в адрес президента и его супруги. Самые рьяные хейтеры даже писали, что наряд первой леди не имеет ничего общего с национальными мотивами и "генетическим кодом", а Зеленский носит сорочку, как российскую косоворотку. При этом многие гневные комменторы прямо причисляли себя к 25% "настоящих" украинцев.

Бренд попробовал оправдаться тем, что популяризирует украинские вышиванки уже больше 10 лет и занимается бизнесом, а не политикой. Но это не произвело на участников травли никакого впечатления.

По мере развития скандала появились и посты в поддержку бренда, при этом среди них были и критики действующего президента. Но на самой странице бренда хейтеры сохранили численное преимущество.

Сделали в соцсетях и политические выводы, что сторонники Порошенко (а в данном случае именно они составили ядро критиков ETNODIM) так и не изменили своих взглядов и готовы рьяно отстаивать свою территорию.

Нейтральные наблюдатели попытались оценить скандал с точки зрения маркетологов и пришли к неутешительному выводу, что в современном мире нет ни одной сферы, свободной от политики.

Если же отвлечься от этичной составляющей скандала и возможных ошибок (или успехов) маркетологов ETNODIM, сам инцидент в очередной раз указал на то, что раскол общества, созданный усилиями пятого президента Украины, никуда не делся. И чем сильнее сторонники Порошенко цементируют "ядро", вычищая оттуда всех, кто вышел за строгие рамки идеологии, тем меньше шансов, что противники Зеленского смогут найти общий язык и победить его на следующих выборах.