Офис генпрокурора инициировал отбор членов комиссии для избрания нового главы САП, – СМИ

Избрание главы САП планируется на ноябрь этого года – тогда заканчивается срок действующего руководителя антикорпрокуратуры Назара Холодницкого

Офис генпрокурора уже готовится к избранию нового руководителя Специализированной антикорпрокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники.

По данным источника издания, генпрокурор Ирина Венедиктова отправила на имя главы Верховной Рады Дмитрий Разумкова письмо с информацией о начале отбора членов комиссии для избрания главы САП.

Избрание главы антикорпрокуратуры планируется на ноябрь этого года – тогда заканчивается срок действующего главы САП Назара Холодницкого.

У Венедиктовой планируют, что уже до июля Рада делегирует своих представителей в конкурсную комиссию.

Вчера, 26 мая, генпрокурор Венедиктова публично обвинила руководство САП в бездеятельности: якобы прокуроры пропускают важные процессуальные сроки и поэтому им приходится закрывать резонансные дела.

В пример генпрокурор привела дело нардепа Рената Кузьмина по незаконному строительству в Пуще-Водице "дворца на 1000 квадратов", а также производства по коррупции на гособоронзаказе и на Укрзализныце.

САП в ответ интересуется, почему прокуроры из ОГПУ так долго не передавали материалы дел в суд, ведь подозрение по ним сообщалось 2-4 года назад. Сами же дела САП "достались в наследство от дореформенной ГПУ", соответственно, за полгода нельзя расставить все точки над "і", говорят в антикопрокуратуре.

Перебрасывание претензиями между Венедиктовой и Холодницким продолжилось в Facebook. Сначала генпрокурор заявила, что оценивать работу прокурора можно по количеству судебных приговоров, а в данном случае САП якобы нечем похвалиться.

В САП же призвали Венедиктову "не позорить правоохранительную систему" и заявили о том, что понимают, что "политические элиты запустили процессы переподчинения деятельности антикорпрокуратуры определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства".

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля НАБУ совместно с САП завершили расследование в отношении трех лиц, задержанных при предоставлении части взятки председателю Фонда государственного имущества.

Ранее, 14 апреля, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в недостоверном декларировании.