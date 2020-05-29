Кличко: Буду во второй раз идти на выборы мэра Киева. Думаем над ребрендингом "Удара"

"Мое преимущество перед другими кандидатами – мне есть чем отчитываться перед киевлянами", – заявил действующий городской глава

Мэр Киева Виталий Кличко намерен во второй раз баллотироваться на пост столичного главы. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Когда объявят выборы, тогда моя команда уже официально объявит о том, что мы идем на выборы. Но могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах", – сказал Кличко.

На вопрос журналиста, будет ли его партия "Удар" участвовать в выборах в других городах Украины, кроме Киева, Кличко однозначно не ответил. "В каком формате мы будем принимать участие в выборах и будет ли ребрендинг, мы расскажем в ближайшее время", – заявил он.

Говоря о ребрендинге, Кличко подтвердил, что об этом в его команде действительно думают.

Рассказал мэр Киева и о том, чем он будет отличаться от других кандидатов. "Мое преимущество перед другими кандидатами – мне есть чем отчитываться перед киевлянами", – говорит городской глава.

К своим достижениям Кличко отнес почти 1000 км отремонтированных дорог в городе, десятки отремонтированных парков и закупку современного транспорта.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля, говорил в начале мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Также он добавил, что предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение выборов должно хватить.

Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.

Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания.