Рада призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом
2020-06-02 13:04:18
Обращение адресовано к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, а также к правительствам и парламентам мира
Верховная Рада призвала мир осудить нарушение прав крымских татар а также признать их депортацию в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа. Постановление №3449 поддержали 310 нардепов.
Обращение адресовано к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, а также к правительствам и парламентам мира.
Так, депутаты призывают усилить давление на Россию, используя все возможные санкционные, политико-дипломатические и экономические механизмы.
Также Рада просит мир требовать от РФ соблюдения прав человека и норм международного права в Крыму и ставить вопрос о возобновлении Украиной контроля над АР и прилегающими водами Черного и Азовского морей.
Отдельным пунктом депутаты призывают мир признать депортацию крымских татар гендоцидом и чтить память его жертв 18 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".
- Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании 18 декабря приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Резолюция осуждает изменение Россией демографической картины в Крыму путем переселения туда своего населения, а также "призывает Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение в Украину".