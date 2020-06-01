Представлять переселенцев на переговорах в Минске будут два журналиста, врач и юрист

С сегодняшнего дня, 9 июня, переселенцы с Донбасса (журналист Сергей Гармаш, блогер и журналист Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан) будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Гармаш и Казанский написали об этом в Facebook, а Либстер и Горан подтвердили LIGA.net свое участие в украинской делегации.

Гармаш, главред сайта ОстроВ, отметил в Facebook, что они "по-любому" имеют больше отношения к Украине, чем "новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины", которых в ТКГ присылают оккупанты.

"Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса!", – написал Гармаш.

Он также добавил, что любое реальное действие – это лучше, чем пятилетняя имитация действия.

"Если наша нынешняя властная команда считает, что Минский трек нужно отработать до его логического завершения, – что ж, давайте пройдем этот путь", – добавил Гармаш.

Кроме того, Денис Казанский уточнил в Facebook, что в Минских соглашениях есть пункты №11 и №12, где говорится, что вопросы местных выборов и закон об особом статусе согласовывается "с представителями ОРДЛО".

"В документе нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как "ЛНР" и "ДНР", нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать", – пояснил Казанский.

"Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций ЛДНР, а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать, когда подписывала Минские соглашения. Предупреждая возможные вопросы, сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины", – добавил Казанский.

Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то позиция такая, по мнению Казанского, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам – с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе утратило актуальность. "Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", – заявил он.

В фильме об итогах первого года президентства Зеленский выразил уверенность, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе. В то же время глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".