Зеленский о переговорах с Путиным: Дайте мне делать так, как я вижу

Президент также поделился, что он находится в "океане информации", поэтому он "не сильно реагирует" на людей, которые находятся в "озере" и протестуют против его решений по Донбассу

Президент Владимир Зеленский признал, что до избрания на высший должностой пост в стране делал выводы о ситуации на Донбассе, не имея для этого достаточного количества информации. Об этом он рассказал журналистам УП.

"[Война на Донбассе] – это как лабиринт. Но в нем, я уверен, есть выход... Мои выводы [по Донбассу] до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это – озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это – океан!", – рассказывает Зеленский.

"Просто я – в океане. Из–за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из–за того, что я наполнен этой информацией. Я – в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина – она не такая! Она другая вообще–то", – ответил президент на вопрос о том, как он относится к критике общественности по вопросам Донбасса.

"Но цель у нас одна – что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все – украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне – я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте", – добавил он.

Также журналисты отметили в разговоре с Зеленским, что он подбирает слова, когда говорит о президенте РФ Владимире Путине. В ответ на это глава Украины сказал, что не может подставлять Украину, говоря в адрес другого президента оскорбления.

"Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей. Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – все! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу", – говорит Зеленский.

Что касается личных качеств Путина, то они президента Украины "не сильно интересуют". "Его человеческие качества меня не сильно интересуют в решении вопроса по Донбассу и Крыму. Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам", – добавил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Зимой 2019 года тогда еще кандидат в президенты Зеленский говорил, что для того, чтобы закончить войну на Донбассе нужно прежде всего перестать стрелять.