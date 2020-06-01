Застройщик Андрей Ваврыш о переезде ОП с Банковой: Хорошая идея, но общество не доросло до нее
Застройщик считает, что переезд ОП был бы переходом "в другую этическую рамку высшего государственного аппарата"
Общество еще не доросло до переезда Офиса президента с Банковой. Об этом в интервью НВ рассказал друг бывшего главы ОП Андрея Богдана, застройщик и директор компании SAGA Development Андрей Ваврыш.
Ранее Бабель писал, что проект переезда тогдашей Администрации президента обсуждался с Ваврышем еще до первого тура выборов. Для реализации переезда ОП Ваврыш также общался с мэром Киева Витаем Кличко и, по словам девелопера, городской глава даже якобы обещал свою помощь.
Но журналисты также писали, что у Ваврыша натянутые отношения с киевской властью из-за конфликта застройщика с "соратником" Кличко Вадимом Столаром.
Теперь же Ваврыш говорит, что затея с переездом ОП была "слишком большой заявкой, чтобы ее реализовать". "Мы еще как общество к этому не доросли. Не мог подумать, что эта идея вместе с созданием огромного здания Национального художественного музея (в здании ОП) может быть настолько истреблена стервозными и злыми побуждениями", – заявил Ваврыш.
Также девелопер признал, что ему обидно из-за того, что переезд ОП в Украинский дом не состоялся. По его словам, такой переезд был бы переходом "в другую этическую рамку высшего государственного аппарата".
"Это вещь, которая была бы сделана исключительно в интересах общества. Но, видите, как можно изуродовать любую историю до неузнаваемости", – добавил он.
Кроме всего прочего, Ваврыш уточнил, что переезд ОП – вполне реализуемый проект и если бы он им занялся год назад, этим летом Офис президента был бы уже в Украинском доме.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля Зеленский заявил, что планирует сократить тогдашнюю Администрацию президента и переехать в Украинский дом на Европейской площади.
- Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что стоимость возможного переезда АП обойдется в десятки миллионов долларов.
- В итоге экс-глава ОП Андрей Богдан на телеканале "1+1" в интервью по случаю 100 дней президентства Зеленского заявил, что в ОП не видят подходящих вариантов переезда с Банковой в какое-либо другое место.