Ткаченко будет добиваться от Кабмина возвращения на культуру 2 млрд грн, попавших под секвестр

И уже после того, как деньги вернут, министр предлагает думать, куда их направить

Глава Минкульта Александр Ткаченко будет добиваться от Кабмина возвращения попавших под секвестр госбюджета 2 млрд грн на поддержку культуры. Об этом он заявил в эфире UA:Перший.

"По нашим оценкам, во время кризиса креативные индустрии потеряли от 10 до 20 млрд грн. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания. Нужно вернуть секвестрированные деньги на поддержку деятелей искусств и институций, которые они представляют", – заявил Ткаченко.

По словам министра, он уже передал соответствующее письмо премьеру Денису Шмыгалю. "Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", – добавил он.

Вторым шагом по восстановлению культуры Ткаченко назвал создание концепции, согласно которой возращенные деньги будут выделяться креативным индустриям. Но это произойдет уже после возвращения денег.

"Не менее важен вопрос миссий, о которых мы будем говорить, и стратегий. Очевидно, что из-за кризиса, она изменится", – отметил также министр.

Как ранее сообщал Фокус:

12 мая в Киеве и других городах состоялась акции "Стоп культурный карантин". На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо. Ивент был создан для поддержки работников индустрии культуры, которые остались без работы и поддержки государства.