Адвокат Стерненко говорит, что его подзащитный пришел в СБУ, но подозрение ему не вручили

По словам Стерненко, ему хотят инкриминировать еще одну статью – о ношении холодного оружия

Бывший глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что пришел в Службу безопасности, но следователь подозрения ему не вручил. Об этом в Facebook сообщил сам Стерненко и его адвокат Виталий Коломиец.

"Следователь вызвал по повестке, а сам спрятался и не вышел. Параллельно мне еще и шьют ст.263 – ношение холодного оружия. Это за бытовой нож, который в Украине в свободной продаже и который не является холодным оружием", – пишет Стерненко.

Судя по выписке из технического заключения, который адвокат Коломиец прикрепил к посту, нож модели Emerson Tanto торговой марки ZT недостаточно крепок для поражения цели.

"Как видите, этот и похожие ножи свободно продаются во всех оружейных и онлайн магазинах", – добавил Коломиец.

В комментарии УП в СБУ заявили, что Стерненко к ним не приходил. Адвокат Коломиец не ответил конкретно на вопрос УП, явился ли к следователю непосредственно Стерненко или пришла только его защита.

25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали. В результате – один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Изначально дело расследовала одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

15 мая двум мужчинам, напавшим на Стерненко – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову – объявили подозрение. Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Исайкул сейчас находится за границей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Иван Кузнецов погиб во время конфликта от ножевого ранения Стерненко.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября 2019 года Стерненко уже якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в следственное управление СБУ якобы для сообщения о подозрении в умышленном убийстве.

Выйдя из здания следственного управления Службы безопасности, он заявил, что проходит в статусе потерпевшего по делу о нападении на него в Одессе 25 мая 2018 года.