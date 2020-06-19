УПЦ КП о деле против Порошенко: Заявление в ГБР принесли верующие, их права нарушили

У Филарета заявили, что почетный патриарх не ходил в органы и не писал заявление против пятого президента Петра Порошенко с требованием открыть в его отношении уголовное дело за разжигание межрелигиозной вражды

Так, на сайте ликвидированной УПЦ КП говорится, что почетный патриарх Филарет "не обращался в правоохранительные органы и не был инициатором" открытого уголовного производства.

"Это сделали верующие, права которых нарушены. Филарет не выступал против существования ПЦУ, но он против зависимости этой Церкви от Константинопольского патриархата", – говорится в сообщении.

Также у Филарета утверждают, что цель уголовного дела – "защитить нарушенное право на свободу совести верующих и духовенства Киевского Патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ".

"А последнее заявление ПЦУ свидетельствует о том, что она, к сожалению, ангажирована к информационной кампании Петра Порошенко и авторитет Церкви используется исключительно с политической целью", – добавили в "УПЦ КП".

Ранее в ПЦУ назвали открытое против Порошенко дело "позорной и абсурдной попыткой давления".

"УПЦ (ПЦУ) – единственный правопреемник УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права", – добавили в ПЦУ.

Как ранее сообщал Фокус:

18 июня Порошенко под зданием Печерского райсуда Киева заявил, что против него возбуждено еще одно дело: за разжигание межрелигиозной розни. В ГБР это подтвердили.