Молчаливые депутаты: почти 60 "слуг народа" ни разу не выступили в Раде за 9 месяцев работы

Более половины депутатов из фрации "Слуга народа" предпочитают отмалчиваться в Верховной Раде: 58 из них не сказали ни слова во время пленарных заседаний, а 92 – выступали от одного до трех раз

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) проанализировала статистику выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады за минувшие девять месяцев работы. Учитывались как выступления с места, так и с трибуны.

150 депутатов от "Слуги народа" (всего во фракции 248 депутатов) выступали не более трех раз. 58 из них пока еще не сказали ни слова.

Среди тех 92-х, кто выступил 1–3 раза, есть ряд депутатов, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95". В частности, А. Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") – 0 выступлений, А. Кабанов (сценарист, "Квартал 95") – 1 выступление, М. Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") – 3 выступления, А. Хоменко (директор по цифровым продуктам, "Квартал 95") – 3 выступления, Ю. Корявченков (актер 95-го квартала) – 1 выступление. Среди "молчаливых" депутатов и потенциальный кандидат на должность киевского городского головы Николай Тищенко (2 выступления).

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Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений у 9 депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь": С. Левочкина, Ю. Левочкиной, Т. Козака, В. Столара. В этой фракции по одному разу выступили В. Медведчук и Г. Суркис. Также не было выступлений у 4-х депутатов группы "Доверие", и трех – группы "За будущее" (Р. Иванисов, А. Деркач, А. Герега).

Во фракциях "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" выступали все депутаты.

Говоря о причинах молчаливости депутатов, глава КИУ Алексей Кошель назвал две причины: "Первая – врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая – депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчиваться или у него вообще нет собственного мнения".

Напомним, ни закон, ни регламент ВР не обязывают депутата выступать в сессионном зале. Также нет не только количественных, но и любых других официальных показателей эффективности его работы.

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