Актриса "Квартала" Елена Кравец опровергла слухи о походе на выборы в мэры Киева
Участница студии "Квартал 95" расставила точки на "i", заявив, что политика ее не интересует.
Об этом Елена Кравец написала в своем Instagram-блоге.
"Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все.. Политика мне не интересна. Точка", – говорится в сообщении.
Отметим, партия "Слуга народа" пока не определилась со своим кандидатом в мэры Киева. В праймериз решили участвовать несколько человек, в том числе Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.
В последние дни в СМИ и некоторых Телеграм-каналах распространялась информация о том, что от "Слуги народа" может баллотироваться кто-то неожиданный, вроде Елены Кравец.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.
- Нардепы от "Слуги народа" обращались к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы – они опасаются, что партия выставит "технических" кандидатов на выборах городских глав.