Участница студии "Квартал 95" расставила точки на "i", заявив, что политика ее не интересует.

Об этом Елена Кравец написала в своем Instagram-блоге.

"Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все.. Политика мне не интересна. Точка", – говорится в сообщении.

Отметим, партия "Слуга народа" пока не определилась со своим кандидатом в мэры Киева. В праймериз решили участвовать несколько человек, в том числе Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

В последние дни в СМИ и некоторых Телеграм-каналах распространялась информация о том, что от "Слуги народа" может баллотироваться кто-то неожиданный, вроде Елены Кравец.

Как ранее сообщал Фокус:

Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.