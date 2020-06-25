Журналиста Муждабаева в РФ объявили в международный розыск за "призывы к терроризму"
Следственный комитет России возбудил дело против Муждабаева за его посты в Facebook двухлетней давности. Сам журналист назвал открытие против себя дела "лучшим подарком".
Журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение "в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма" и объявили в международный розыск.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.
Дело (часть 2 статья 205.2 Уголовного кодекса России) было возбуждено из-за публикаций журналиста в Facebook, в которых, как утверждается, он призывал силой захватывать граждан РФ, находящихся в Украине, для их последующего обмена на режиссера Олега Сенцова, который был осужден в России за терроризм.
Эти посты журналист опубликовал в 2018 году, но позже удалил их и попросил не воспринимать его слова, как призыв к насилию.
В свою очередь, сам Муждабаев в Facebook назвал открытие против себя дела "лучшим подарком ко Дню крымскотатарского флага", который отмечается завтра, 26 июня.
"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не пойдет прочь из украинского Крыма и Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!", – написал он.
Муждабаев с 2015 года находится в Украине, где занимает должность заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR. До отъезда он работал в газете "Московский комсомолец".
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2016 году группа неизвестных люлей пыталась напасть на Айдера Муждабаева и крымскотатарского активиста Сейт-Бекира Сулейманова в столичном крымскотатарском кафе Musafir Kiev.
- В феврале крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировке счетов и финансирования из госбюджета. Президент Владимир Зеленский пообещал, что телеканал ATR продолжит свое вещание и получит госфинансирование.