К жителям Крыма и Донбасса, получившим паспорта РФ, нет претензий. Они – заложники, – Резников

Но к коллаборантам, у которых "кровь на руках", Украина в будущем прдъявит претензии, добавил глава МинВОТ

Жители Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта – жертвы, поэтому у Украины нет к ним претензий. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава МинВОТ Алексей Резников, пишет Liga.net.

"Большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе, – заложники. Это их способ выживания. К ним Украина не имеет претензий", – говорит Резников.

В то же время, по словам министра, претензии в будущем предъявят коллаборантам, которые служили оккупантам и у которых "кровь на руках". Также Резников добавил, что паспорта РФ на Донбассе получили около 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий.

Ранее в Украине разгорелся скандал вокруг российского паспорта украинского журналиста Павла Казарина. Первым об этом рассказал блогер Анатолий Шарий, который проживает в Нидерландах.

По его словам, 29 апреля 2014 года в Крыму Казарин получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве – российский загранпаспорт.

Сам Казарин подтвердил эту информацию и добавил, что паспорт РФ ему нужен был для того, чтобы жить в уже оккупированном Крыму. "Когда я оттуда уехал – нужда в нем отпала. Последние два года собираю справки для выхода из российского гражданства", – пишет он.