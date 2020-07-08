Шарий заявил, что в ОП "заказали" его убийство. "Это смешно", – говорят у Зеленского

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, с помощью скандалов блогер пытается нарастить свои рейтинги, а обвинять СБУ и ОП в планировании убийства – "просто смешно"

Блогер Анатолий Шарий записал видео на YouTube, в котором заявил, что Офис президента "заказал" его убийство. В самом ОП говорят, что ни им, ни президенту Владимиру Зеленскому "вообще неинтересно, кто такой Шарий и чем он занимается".

Так, Шарий утверждает, что заказ на его убийство получил Александр Золотухин, который сейчас находится в розыске по статьям о хулиганстве, похищении человека, грабеже и вымогательстве.

Но Золотухин, утверждает блогер, отказался исполнять "заказ" и написал заявление в испанские органы на вырванном из блокнота листе бумаги:

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко в комментарии УП назвал заявление Шария "смехотворным" и предположил, что блогер за счет скандалов наращивает свой рейтинг.

"Шарий пытается лепить какие-то истории, которые ему выгодны, пользуясь тем, что у многих людей есть негативные эмоции к Шарию, которого считают прокремлевским блогером. Кампания Шария началась несколько месяцев назад и нужна, по моему мнению, исключительно для того, чтобы поднять рейтинг", – говорит Тимошенко.

"Знаете, всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт. Хотя на самом деле ни ОП, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается и т.д.", – добавил замглавы ОП.

Что касается записей разговора Золотухина, которые в видео показал Шарий, то, по словам Тимошенко, это "история из разряда "давайте запишем какого товарища, который скажет, что его заказало СБУ". "Я думаю, что завтра Шарий может таких людей 50 наснимать", – говорит он.

Вчера, 7 июля, СМИ сообщили, что Шарий уже почти год владеет шикарной виллой в испанском городке Рода-де-Бара, который стоит ориентировочно миллион долларов. В одном из интервью блогер подтвердил информацию журналистов о вилле, но уточнил, что она стоит около 3 млн евро.

Также Шарий уточнил, что за эти деньги он уже отчитался, так как в Европе все обязаны доказывать свои доходы.

Анатолий Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса). Якобы он обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение. Розыском должно было заниматься Соломенское управление полиции Киева.

Позже блогеру были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве (ему инкриминировали стрельбу из травматического пистолета в киевском McDonalds, но в феврале 2012 года дело было остановлено в связи с объявлением его в розыск. Шарий покинул страну в 2013 году и скрывался в Нидерландах и Литве.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС.

Кроме того, с 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого. В мае 2014 года Шарий поучил статус политбеженца в Литве.

В 2019 году партия Шария участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За партию проголосовали 2,23% избирателей, она вошла в десятку самых популярных.

В апреле 2020 года с сайта МВД пропала розыскная карточка блогера Анатолия Шария.