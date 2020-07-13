В "Слуге народа" предлагают после местных выборов привлечь к ТКГ депутатов областных советов

Александр Качура считает, что избранные на подконтрольной части Донбасса депутаты могут участвовать в переговорах с представителями ОРДЛО.

В "Слуге народа" предлагают привлечь к переговорам с боевиками ОРДЛО депутатов местных советов, которые будут избраны на подконтрольной Украине территории Донбасса. Такое мнение выразил нардеп из партии "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы могли бы использовать в хорошем смысле этого слова тех депутатов, которых изберут в областные советы там (на подконтрольных Украине территориях Донбасса, – ред.), в переговорах Трехсторонней контактной группы – с теми территориями (оккупированными, – ред.), чтобы они договаривались", – сказал Качура.

По его словам, в октябре избранные из местного населения депутаты станут легитимными представителями для всех отношений и переговоров с центральными органами государственной власти.

Качура заверил, что поддержит постановление о местных выборах, но будет подавать правки в этот законопроект, чтобы выборы стали возможными.

В мае президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.

С 9 июня переселенцы с Донбасса (журналист Сергей Гармаш, блогер и журналист Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан) принимают участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.