Германия не выдала Онищенко из-за старой информации о СИЗО и тюрьмах в Украине, – Малюська

По словам главы Минюста, сейчас даже бесплатные камеры находятся в достаточно хорошем состоянии, поэтому права Онищенко никто бы не нарушил

Германия отказывалась экстрадировать экс-нардепа Александра Онищенко из-за плохого состояния украинских СИЗО и тюрем. Об этом стало известнно из интервью министра юстиции Дениса Малюськи 24 каналу.

В то же время, по словам Малюськи, решение немецкой стороны "базируется на устаревшей информации, на устаревших оценках".

"Сейчас платные и даже бесплатные камеры находятся в достаточно хорошем состоянии. Никакие права человека там не нарушаются и там ему (Онищенко, – ред.) обеспечили бы надлежащее содержание", – говорит министр.

Так или иначе, глава Минюста отметил, что Украина сможет "доставать" олигархов или топ-чиновников из-за рубежа "через год-два без проблем и обвинений".

27 мая в Германии Высший земельный суд отказал Украине в экстрадиции Александра Онищенко. В САП заявили, что отказ Германии в экстрадиции Онищенко не повлияет на рассмотрение уголовного дела.

Напомним, Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.

Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.