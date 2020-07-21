"Липовые" больничные для прогулов в "Укравтодоре" и не только. В чем обвиняют Новака в Польше

Славомира Новака в Польше подозревают в нескольких преступлениях, связанных с его работой на должности главы "Укравтодора" и не только. Об этом сообщает польское агентство PAP.

В частности, ему предъявили подозрение в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Также инкриминируют вымогательство и получение имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине.

Помимо этого, по данным следствия, не без его участия происходило отмывание средств, полученных во время этих преступлений.

"В результате он получил 1 300 000 злотых (почти 300 тыс. евро – ред.)" - сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на посту главы "Укравтодора" в Украине.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака.

В свою очередь, в понедельник, 20 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищении средств на дорожном строительстве под руководством бывшего главы "Укравтородора" Славомира Новака.

Преступные действия происходили в период 2016-2019 годов, при этом начинались "схемы" на территории Украины, а заканчивались уже на территории Польши.

Согласно докладу главы НАБУ Сытника, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава "Укравтодора" Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций. За счет этой неправомерной выгоды на территории Польши создавалось предприятия – эти "коррупционные" средства пополняли их уставный капитал. Таким образом эти средства легализовались за границей.