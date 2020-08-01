"Война всех против всех и смена руководства Украины": в разведке рассказали о планах Кремля

Кремль никогда не смирится с существованием независимой Украины и будет пытаться вернуть ее под свой контроль.

Об этом написал глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в своей статье для Zn.ua.

По оценкам СВР, главной угрозой для Украины является Российская Федерации и ее политический режим.

"Стратегические цели политического режима России… остаются неизменными: возврат Украины в зону своего полнейшего влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в нашей стране, прекращение существования Украины как суверенного государства", – пишет Кондратюк.

По его мнению, "кремлевская власть никогда не примет существования независимой, унитарной и западоориентированной Украины, следовательно будет продолжать вести против Украинского государства гибридную войну".

Кроме того, по данным разведки, Россия намерена продолжать расшатывать украинскую государственность, используя разнообразные методы.

Отмечается, что с приближением местных выборов в Украине Россия вновь вернется к практике всевозможных провокаций. Их целью будет не только посеять хаос и подорвать доверие населения к госинститутам, но и сформировать на Западе мнение, что Украина – failed state (несостоявшееся государство, – ред.), и, следовательно, сделать сотрудничество с Украиной токсичным для западных лидеров.

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Один из элементов этого плана является насаждение идеи федерализации Украины как якобы единственной реальной возможности решения конфликта мирным политическим путем. Следующая часть кремлевского плана – распад Украины на мелкие образования и их поглощение "русским миром".

"Ключевое в этой стратегии – проведение выборов в ОРДЛО. РФ настаивает на проведении выборов на временно оккупированных территориях без восстановления контроля с украинской стороны над соответствующим участком украино-российской границы и вывода всех вооруженных подразделений, подконтрольных Москве", – пишет глава СВР.

Политическая цель России, утверждает Кондратюк, – дестабилизировать общественно-политическую жизнь до такого уровня, чтобы Москва смогла поднять вопросы необходимости "гуманитарной помощи" и перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями. Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе.

Разведка прогнозирует, что несмотря на готовность Украины к процессу мирного урегулирования, в ближайшей и среднесрочной перспективе вдоль линии разграничения будет сохраняться высокая вероятность вражеских провокаций.

Напомним, командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

В то же время, командующий Объединенных сил Сергей Наев сказал, что у ВСУ нет данных о якобы готовящемся нападении РФ на Украину с Крыма.

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая российская угроза является выдумкой.