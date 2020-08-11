Сезон антирекордов. Почему Украина не готова ко второй волне коронавируса осенью

Пока в других странах мира, например в Британии, думают о том, как войти в сезон простудных заболеваний с наименьшим количеством активных случаев коронавируса , в Украине ни государство, ни граждане, ни эксперты не выражают особенной встревоженности. Кажется, что украинцев не волнует ни ухудшение статистики, ни массовое несоблюдение и так достаточно мягких правил карантина, ни игра в "раскраску", которую устроило правительство с местными властями.

"Хорошо у вас тут: в ресторанах полно народу, видишь вокруг улыбающиеся лица, кажется, что и нет никакого коронавируса", — вздыхал знакомый американец, гуляя по улицам Киева. Этот человек не читал украинских новостей и не знал, что, когда он восхищался безмятежностью наших соотечественников, в Украине зафиксировали новый антирекорд: более 1200 новых выявленных случаев за сутки. 5 августа с диагнозом COVID-19 госпитализировали 293 человека. Прохожие на улицах и впрямь вели себя как ни в чем не бывало, но СМИ пестрели заголовками о том, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

В ноябре начало второй волны эпидемии коронавируса совпадет с сезонным ростом заболеваемости гриппом и аденовирусной инфекцией, которая часто сопровождается кашлем

Впрочем, Юрий Ганиченко, руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики, разработчик модели математического прогнозирования заболеваемости COVID-19, убежден, что панические настроения — следствие неверного понимания публикуемых Минздравом цифр. "Само по себе изменение количества выявленных случаев без информации об охвате тестирования может быть обманчиво, — подчеркивает Ганиченко. — Когда же разделим это число на количество проведенных тестов, получится действительно важный показатель, и он в нашей стране остается стабильным, в районе 7%, уже три недели подряд. Если описать динамику распространения коронавируса в Украине двухмерным графиком, у нас сейчас не всплеск, а длинное плато".

Еще один ключевой для понимания ситуации показатель — доля больничных койко-мест, заполненных пациентами с COVID-19. Минздрав установил норму — 50%, ее превышение автоматически должно означать усиление карантина. На момент написания этой статьи в Киеве был 41%, во Львовской области — 42%. Во многих регионах этот показатель оказался и вовсе незначительным, например, в Запорожской области — 2,6%, Херсонской — 3,3%, Полтавской — 4,4%. "Норма превышена только в Закарпатской области, но даже там есть положительная динамика, — говорит Ганиченко. — За пару недель заполняемость снизилась с 80% до 65% и продолжает падать".

Четырехцветный карантин в Украине

В разных регионах Украины коронавирус распространяется неравномерно, поэтому в стране действует система адаптивного карантина. Санитарные власти и эксперты, изучающие COVID-19, разработали четыре режима карантинных мер, условно их обозначили цветами: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". Последний, "красный", очень похож на тот, что действовал по всей стране весной: ограничение доступа в общественные места и всех активностей, предполагающих личные контакты. "Зеленый" — это режим, в котором живем сейчас. Он дает почти полную свободу действий и передвижений при условии соблюдения некоторых мер предосторожности: ношения масок в общественных местах, дезинфекции рук и твердых поверхностей, безопасной вентиляции помещений и т. д. "Желтый" и "оранжевый" — промежуточные, не такие строгие, как "красный", но "оранжевый" гораздо строже "зеленого". К примеру, "желтый" карантин предполагает социальную изоляцию пожилых людей и других представителей групп риска.

Шутить вздумали. Сейчас многие украинцы настолько свыклись с угрозой, что совершенно не беспокоятся о своей безопасности

Каждому району присваивается определенный "цветовой статус" в зависимости от четырех ключевых показателей. 1-й — соотношение количества выявленных случаев к количеству проведенных тестов (оно не должно быть больше 11%). 2-й — от того, с какой скоростью меняется это соотношение (возможна ситуация, когда сам показатель еще не превысил норму, но растет слишком быстро). Отметив это, районные власти должны сразу ужесточить режим, не дожидаясь осложнения ситуации). 3-й — от заполняемости больничных коек пациентами с диаг­нозом COVID-19 (она не должна превышать 50%). 4-й — от охвата тестирования: в день нужно проводить не менее 24 тестов на 100 тыс. населения.

Сегодня большинство районов Украины "зеленые", но по условиям адаптивного карантина "цвет", а значит, и набор ограничений, меняется автоматически при ухудшении любого из ключевых показателей. "Существует несколько факторов, сдерживающих распространение коронавируса в Украине, среди них есть естественные, не зависящие от нашего желания и поведения, к примеру сезонность, а есть искусственные, те, которые вводит и регулирует государство. По мере ослабевания первых факторов приходится усиливать вторые, — подчеркивает Юрий Ганиченко. — Сейчас сезонность на нашей стороне: в странах умеренного климата лето для гриппоподобных заболеваний — период самой минимальной интенсивности заражения. Поэтому заболеваемость остается сравнительно низкой, несмотря на то что многие люди ведут себя крайне беспечно, будто никакого коронавируса вовсе не существует. Однако в октябре — ноябре ситуация изменится, начнется сезонный рост, и мы должны быть готовыми к усилению карантинных мер".

Худшее, конечно, впереди

Андрей Александрин, основатель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC), высказывает серьезные опасения относительно того, что в ноябре начало второй волны эпидемии коронавируса совпадет с сезонным ростом заболеваемости гриппом и аденовирусной инфекцией, которая, как правило, сопровождается кашлем. "Это очень затруднит дифференциальную диагностику COVID-19. Мы не готовы даже к тем проблемам, которые легко спрогнозировать, о потенциальных сюрпризах и говорить не приходится, — подчеркивает Александрин. — Беда Украины — в отсутствии системного подхода к противодействию эпидемии. Это касается и мониторинга эпидемиологической ситуации, и карантинных мер, и требований, связанных со средствами индивидуальной защиты. За несколько месяцев я объездил 40 лечебных учреждений в разных регионах Украины, куда попадали больные с COVID-19, и видел переполненные отделения, поэтому мне не совсем понятно, почему о превышении нормы заполняемости коек в больницах заговорили только сейчас".

Александрин считает, что власти реагируют с непростительным опозданием почти на все проблемы, связанные с коронавирусом. Один из самых вопиющих примеров: рекомендации по обеспечению инфекционной безопасности в детских садах и школах появились только в августе. "Каким образом руководители учебных заведений могут успеть внедрить их к началу учебного года, если никаких специальных ассигнований на это им выделять, похоже, не собираются? — задается вопросом эксперт. — О том, чтобы присылать в помощь специалистов, тоже речь не идет. Кстати, к самим рекомендациям, исходящим от главного санитарного врача страны, у меня тоже много вопросов. Некоторые из них неэффективны".

Если 75–80% случаев заражения происходят дома, закрытие школ, детских садов и офисов не приведет к принципиальному улучшению ситуации

К примеру, Александрин убежден в том, что обязательное ношение латексных перчаток нельзя назвать действенной профилактической мерой против COVID-19. Кроме того, по его мнению, частое использование химических антисептиков может навредить детям: если в помещении не будет соответствующей вентиляции, это вызовет череду отравлений и аллергических реакций. "Бессмысленно и глупо пытаться заставить детей целый день сидеть в масках, — говорит основатель экспертной группы. — Правильнее было бы сделать больше учебных смен, за счет этого уменьшить число учеников в классах и пошире расставить парты. Еще нужно заменить твердое мыло в санузлах жидким, закупить достаточное количество бумажных полотенец и вообще научить детей правильно мыть руки. Особенно важно обеспечить достаточную вентиляцию помещений. Кратность воздухообмена — принципиальное условие эффективной инфекционной защиты. Все перечисленное актуально не только для учебных заведений, но и для офисов, и вообще любых мест, где люди собираются и проводят продолжительное время".

Мнение тех членов экспертного сообщества, которые считают, что проблему распространения коронавируса можно решить или по крайней мере предотвратить ее рост, заново введя жесткий карантин, Александрин называет в корне ошибочной. Его логика проста: если 75–80% случаев заражения происходят в семейных кластерах (то есть дома), закрытие школ, детских садов и офисов не приведет к принципиальному улучшению ситуации.

Сейчас сезонность на нашей стороне: в странах умеренного климата лето для гриппоподобных заболеваний — период самой минимальной интенсивности заражения

"Беда в том, что огромное количество носителей COVID-19 даже не знают, что заражены, в стране нет ни массового тестирования, ни системного выявления контактов инфицированных, ни достаточного количества лабораторий. Если в марте для такой нехватки были уважительные причины, тогда подобные проблемы существовали в большинстве стран, то сейчас это банальное следствие нецелевого использования средств из коронавирусных фондов: и времени, и денег на создание нормальной инфраструктуры тестирования было предостаточно", — говорит Александр Линчевский, заместитель гендиректора клиники "Оберіг" и бывший замминистра здравоохранения. По его мнению, распространению COVID-19 по территории нашей страны способствуют еще как минимум две причины: отсутствие качественной системы инфекционной защиты в местах, где риск заражения особенно высок, и неверие в правдивость коммуникации, исходящей от власти. "Второе, кстати, вполне объяснимо, — подчеркивает Линчевский. — Людям набили оскомину сообщения о коронавирусе. У большинства нет доверия к власти, и угрозу, о которой говорят чиновники, никто не воспринимает всерьез. Что касается мест, где высок риск заражения, тут примером служат больницы. Родственники наших пациентов часто жалуются, что их не впускают в палаты без теста на COVID-19, но это вопрос безопасности. Каждый пятый инфицированный — врач, и это никуда не годится. В лечебных учреждениях должны быть введены жесткие системы контроля допуска, медиков должны обеспечить качественными средствами индивидуальной защиты. Понимаю, что вы слышали об этом уже тысячу раз, но пока слова не превратятся в действия, изменений к лучшему ждать не приходится".