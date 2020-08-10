В МИД России ответили Зеленскому на заявление о Беларуси: "Не вам советовать из-за вашего опыта"

Мария Захарова считает что "не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать".

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что украинским политикам не следует давать советы Беларуси.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова привела слова Зеленского о том, что "любая легитимность происходит исключительно от социального доверия", а "сомнения в таких масштабах – прямая дорога к насилию, конфликту, общественному протесту". Украинский президент также отмечал, что "только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии", иначе "эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями".

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение Минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить. И вообще, не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать", – заявила Захарова.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов президента Беларуси, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Президенты РФ и Казахстана тоже поздравили Лукашенко с победой. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.