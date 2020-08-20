"Если вы хотите переизбраться - сделайте дорогу!" Оля Полякова разразилась гневным спичем в адрес мэра Винницы

По словам певицы, в городе не было "покращення" уже 30 лет.

Украинская певица Оля Полякова записала видеообращение к городской власти Винницы. Причиной гневных реплик в адрес местного мэра стало состояние дороги у дома ее матери.

Об этом пишет издание vinbazar, ссылаясь на запись Поляковой в Instagram, которую она опубликовала в четверг, 20 августа.

"Я хочу обратиться к винницкой власти, потому что у вас как раз сейчас предвыборная гонка. Вы там языками "ляпаете", обещаете людям "покращення", но никакого "покращення" за 30 лет нет. Поэтому я обращаюсь к вам: сделайте, блин, дорогу, наконец. Обращаюсь к мэру Винницы Моргунову Сергею Анатольевичу. Сергей Анатольевич, если вы хотите переизбраться, то сделайте дорогу у дома моей мамы, а лучше вообще у всех домов, всех людей Винницы", - заявила певица.

Не известно пока, как отреагировал мэр, но на данный момент гневного поста в Instagram нет.

Отметим, что в 2016 году Оля Полякова уверяла, что ее мать живет в Москве и им сложно общаться по политическим мотивам. Тогда артистка рассказала, что общаться с матерью с каждым годом ей становится все сложнее, а с друзьями она уже давно рассорилась из-за политических противоречий. По словам звезды, в разговоре с мамой она вообще не затрагивает тему политики, чтобы избежать острых дискуссий.

Напомним, ранее стало известно, что Полякова создает свою партию, поскольку ей надоело голосовать "за дядю с плакатом, которого она не знает".