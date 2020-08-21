Не остановится ни перед чем. Жвания рассказал как Порошенко и Турчинов устраивали провокации на Майдане

По словам Жвании, бывший президент Украины Петр Порошенко готов на все, чтобы снова сесть в президентское кресло.

Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, заявил, что экс-президент в 2013-2014 годах организовал серию похищений и избиений активистов. Поэтому он просит главу государства Владимира Зеленского не сидеть сложа руки, а действовать.

Об этом Жвания заявил в своем блоге на YouTube.

"Я записал уже несколько признаний в совершении преступлений вместе с Петром Порошенко, Александром Турчиновым и другими членами ОПГ. Но эти признания игнорирует член Вашей команды – генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она делает вид, что ничего не происходит. Я записываю это обращение к Вам, чтобы сказать, что такая позиция – ошибка. Не только с точки зрения справедливости, но и с точки зрения интересов страны и Ваших личных интересов", – сказал Жвания, адресуя свои слова Зеленскому.

Для подтверждения своих слов о том, что Порошенко уже начал раскачивать ситуацию в стране, он приводит тот факт, что ближайшее окружение Зеленского открыто обвинили в работе на Кремль.

"Сейчас все порохоботы – а я знаю этих людей, я сам по просьбе Порошенко некоторое время их финансировал, обвиняют Вашу команду в предательстве. Потом они позовут людей на улицы и Вы уже не будете знать, что делать. Петр Порошенко мастер создания кризисов и провокаций, он лучший специалист в Украине. Я уже рассказывал, как он очень ловко режиссировал разные ситуации во время Майдана", – заявил экс-нардеп.

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По словам Жвании, ради достижения своей цели Порошенко никогда ни перед чем не останавливался. В частности, Жвания заявляет, что для того, чтобы подогреть ненависть людей к экс-президенту Виктору Януковичу, именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов.

"Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол. Это было сделано просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться", – сказал Давид Жвания.

По его данным, с этой же целью 21 января 2014 года были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий (участник Евромайдана. – Фокус).

"В январе ситуация уже очень накалилась и их было решено убить. Для Игоря Луценко все закончилось благополучно только по той причине, что его отчим, бывший глава НБУ Стельмах, догадываясь, кто стоит за похищением, обзванивал всех лидеров оппозиции и просил за пасынка. Порошенко тогда лично дал команду отпустить его – у него были какие-то свои обязательства перед Стельмахом. За Вербицкого никто не звонил – его принесли в жертву амбициям Порошенко", – рассказал бывший депутат.

По его словам, тогда же, чтобы усилить эффект, было организовано похищение Дмитрия Булатова (лидер Автомайдана. – Фокус).

"Однако в этом случае никакого похищения не было. Булатов работал на Порошенко. Булатов – нанятый Порошенко негодяй, который забирал себе деньги, которые простые украинцы сдавали на Автомайдан. Но кроме того, Булатов согласился за деньги участвовать в инсценировке своего похищения. Это была просто пиар-акция", – рассказал Жвания.

По его мнению, генпрокурор Ирина Венедиктова должна принять во внимание его словам и "положить конец деятельности этой ОПГ", а сам Жвания заверил, что "готов давать показания".

"Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в Ваше кресло. Владимир Александрович, не ждите этого – действуйте. Я готов Вам помогать – я готов давать показания", – подытожил он.

Напомним, что это не первое признание экс-нардепа. Ранее Жвания рассказывал, как Порошенко внедрял иностранных агентов в правительство.