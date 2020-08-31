Священник ПЦУ призвал "Совершенствоваться... и поддерживать "Европейскую солидарность"

В понедельник, 31 августа, в Киеве помимо съезда фракции "Слуга народа" проходит съезд партии "Европейская солидарность", где выступил священнослужитель ПЦУ Александр Дедюхин с речью о происхождении человека и его задачах.

О содержании выступления можно судить по онлайн трансляции съезда на YouTube-канале политического объединения "Европейская солидарность".

"Господь не просто из пороха создал человека. Человек создан по образу и подобию Божьему. Образ Божий – это то, что Господь взял из пороха и слепил человека. А подобие Божье – это то, что мы должны актуализировать. Человек должен стать Богом. И другого пути у человека нет. Человек должен совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться. И потому нужно поддерживать Европейскую солидарность", – заявил оратор.

Кроме того, по словам Александра Дедюхина , "Господь всегда ставит перед нами большую цель".

"Всегда. И Европейская солидарность ставит перед собой большую цель. Украина также ставит перед собой большую цель. И "Европейская Солидарность" поможет в реализации этой цели", – резюмировал священнослужитель.

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Напомним, в понедельник, 31 августа партия "Слуга народа" провела съезд, где согласовала на выборы городского головы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова.

Также в ходе съезда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отставка Кабмина может произойти в любой момент.