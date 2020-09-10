"Вынужден перейти границу": Богдан пошутил, что уехал в Румынию после интервью Дмитрию Гордону

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан накануне дал четырехчасовое интервью журналисту Дмитрию Гордону, а сегодня заявил, что пересек "украино-румынскую границу" на своей страничке в Facebook.

В интервью Богдан и Гордон обсудили президента Владимира Зеленского и почти всех его соратников, причины увольнения самого Богдана из Офиса президента и даже обстоятельства, при которых сгорел его электромобиль Tesla.

А сегодня Андрей Богдан впервые за долгое время опубликовал в соцсети пост, в котором заявил, что якобы "был вынужден перейти украино-румынскую границу". Правда, таким образом он намекнул на концовку романа "Золотой теленок", когда Остап Бендер пересекал границу с Румынией, и прорекламировал свой Telegram-канал. В котором пока есть только одно фото: Богдан на пляже.

Фото: Telegram-канал "Тесла Богдана"

Некоторые украинские СМИ восприняли данное сообщение серьезно и уже начали публиковать новости о том, что бывший глава ОП сбежал из страны.