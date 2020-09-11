Госизмена, терроризм и захват власти. Адвокат Порошенко пожаловался на 15 новых расследований СБУ

Против экс-президента Порошенко началось расследование по 15 новым производствам. Об этом сообщено на брифинге его адвокатов Игоря Голованя и Ильи Новикова.

"4 сентября появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко. … Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередное производство имеет отношение к "Кузни на Рыбальском", – сказал Головань

Он считает, что дела сфабрикованы.

Производства открыли в СБУ. В них речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу компьютерных сетей.

Адвокат добавил, что дела частично дублируют предыдущие. В некоторых из них он видит "след Коломойского", поскольку в их фабулах много говорится о банковской системе.

Напомним, в июле Новиков сообщил, что вынесено постановление о закрытии дела по продаже "Кузни на Рыбальском". По его словам, получено постановление о закрытии дела от руководителя следственной группы Олега Корецкого.