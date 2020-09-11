Появилось видео, как обыскивали на границе машину украинского посла в Беларуси Игоря Кизима
Видео опубликовал госпогранкомитет Беларуси.
5 сентября посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций, проведенных в украинском МИДе. А 10 сентября рассказал белорусским СМИ, что на пункте пропуска "Новая Гута" белорусские пограничники отправили на досмотр его автомобиль. Об этом пишет TUT.by
Дипломат считает, что досмотр автомобиля посла — нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и "уж совсем не в духе дружеских двусторонних отношений".
На видео сотрудник пограничного пропуска "Новая Гута" предупреждает посла, что в соответствии с законодательством на него возложены обязанности по осуществлению пограничного контроля, в том числе осмотр транспортного средства. На что Игорь Кизим напоминает, что в соответствии с Венской конвенцией осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, где он работает, не дозволяется, если нет веских причин.
"Так точно, поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы осмотрим багажник. Личные вещи мы досматривать не собираемся", — сказал пограничник.
Посол согласился открыть багажник, но предупредил, что напишет ноту, и предупредил о "дипломатической войне".
Игорь Кизим был вынужден выйти из машины и открыть багажник своего внедорожника. Белорусский пограничник светит туда фонариком и даже не приближается к машине, второй пограничник приговаривает "ну все, все, все…".
Возмущенный посол требует назад свой паспорт, садится в машину и уезжает.
Напомним, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, который следует вместе с этими лицами, освобождается от досмотра. Он может быть досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания предполагать, что в нем содержатся предметы иные, чем предназначенные для личного пользования консульским должностным лицом или членами его семьи, проживающими вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения, или же предметы, ввоз и вывоз которых запрещен законами и правилами государства пребывания или которые подпадают под его карантинные законы и правила. Такой досмотр должен производиться в присутствии соответствующего консульского должностного лица или члена его семьи.