Не досмотр, а осмотр: пограничники РБ не согласны, что нарушили Венскую конвенцию, обыскав машину посла

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что провели лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля.

В Госпогранкомитете Республики Беларусь (РБ) утверждают, что не нарушали нормы Венской конвенции на пункте пропуска "Новая Гута", через который посол Украины в Беларуси Игорь Кизим возвращался на автомобиле в Минск после консультаций в украинском МИДе.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится, что автомобиль посла на границе не досматривали, а провели осмотр, а это якобы разные вещи.

“В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина И.Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь о государственной границе”, – сказано в сообщении.

Белорусские пограничники поясняют, что “таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были”.

Сам Игорь Кизим считает, что досмотр автомобиля посла – нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и "уж совсем не в духе дружеских двусторонних отношений".

По требованию пограничников Республики Беларусь, он согласился открыть багажник, но предупредил, что напишет ноту, и предупредил о "дипломатической войне".

Напомним, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, который следует вместе с этими лицами, освобождается от досмотра. Он может быть досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания предполагать, что в нем содержатся предметы иные, чем предназначенные для личного пользования консульским должностным лицом или членами его семьи, проживающими вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения, или же предметы, ввоз и вывоз которых запрещен законами и правилами государства пребывания или которые подпадают под его карантинные законы и правила. Такой досмотр должен производиться в присутствии соответствующего консульского должностного лица или члена его семьи.