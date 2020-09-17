"Как можно быть министром и областным депутатом?": Арахамия о выборах Степанова в Одесский облсовет

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал решение министра здравоохранения Максима Степанова возглавить партию "Слуга народа" на местных выборах в Одесской области, сообщает PavlovskyNews.

"Я бы на его месте этого не делал. Я не понимаю, как можно по совместительству работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии", – сказал Арахамия.

По его словам, главу Минздрава вызовут на заседание "Слуги народа".

"Думаю мы вызовем Степанова на фракцию и пообщаемся. Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", – сообщил Арахамия.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что одесская ячейка партии выдвинула главу Минздрава Максима Степанова первым номером в списке в Одесский областной совет.