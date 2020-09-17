Петра Порошенко вызвали в суд по иску Игоря Суркиса о продаже акций "1+1...

Судебное заседание по этому делу пройдет менее чем через неделю – 21 сентября.

Печерский районный суд города Киева получил от Министерства юстиции Украины поручение английского суда – вручить пятому президенту Украины Петру Порошенко судебную повестку.

Повестку экс-президенту будут вручать по иску Игоря Суркиса. Документ опубликован на сайте Печерского районного суда.

В ней отмечается, что судебное заседание по данному вопросу состоится на 21 сентября 2020 года. Следственным судьей по делу назначен Соколов Алексей Михайлович.

В случае отказа Петра Порошенко получить повестку, уполномоченный сотрудник суда должен будет сделать специальную пометку на документе, который подлежит вручению. В таком случае повестка будет считаться врученной, равно как и в случае неявки Порошенко на судебное заседание без уважительных причин.

Читайте также: Сытник признался в сотрудничестве с ФБР по делам Приватбанка

Фото: Pc.ki.court.gov.ua

В январе 2020 года стало известно, что братья Григорий и Игорь Суркисы обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против Петра Порошенко, требуя от экс-президента компенсировать 140 миллионов долларов за невыполнение условия по продаже четверти принадлежащих им акций телеканала "1+1".

Напомним, в июле этого года, Американская компания Kroll, которая занимается корпоративными расследованиями, вскрыла схему отмывания средств из "ПриватБанка" во время его национализации в 2016-ом году. Согласно отчетам следователей, украинский олигарх Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили из "Привата" деньги при помощи офшорных компаний на Кипре.