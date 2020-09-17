"В 2009 Юрченко был задержан за кражу четырех бутылок "Старопрамена" в магазине "Каштан", — Бутусов

Как оказалось, в 2009 году в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел значится задержание Александра Юрченко. Причиной тому стала кража четырех бутылок пива в магазине "Каштан", расположенный по адресу Большая Васильковская, 92.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела, отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен", — написал Бутусов, отметив, что эти обстоятельства всплыли в ходе расследования вымогательства взятки со стороны Юрченко.

Бутусов предположил, что отсутствие каких-либо данных о криминальном прошлом Юрченко может быть одной из причин, почему Офис президента так долго пытался скрыть Юрченко от предъявления подозрения.

"Вероятно, время использовалось для зачистки некоторых документов", — предположил журналист.

По его словам, урон, который может нанести этот факт из биографии Юрченко гораздо больший, чем крест на карьере одного взятого депутата, ведь наличие людей во фракции с "неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты, может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании на местных выборах".

Тем временем, блогер Андрей Павловский спросил у родителей нардепа, имел ли место быть инцидент с пивом. По их словам, мужчина на фото хоть и похож на их сына, таких случаев они не припомнят.

Напомним, по данным НАБУ, помощник депутата Александра Юрченко Иван Фищенко взял 13 тысяч долларов за внесение правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стл именно коррупционный скандал.