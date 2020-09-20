Супруга главы МИД стала первым номером в списке "Слуги народа" на выборах в Киевсовет

Евгения Кулеба заявила, что ее главной целью на новой работе будет – цветущий Киев.

Жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгения возглавила список от партии "Слуга народа" в Киесовет. Об этом было объявлено на конференции Киевской городской организации политсилы, сообщает Украинская правда.

Евгения Кулеба является общественной активисткой, в частности координатором создания сквера Небесной сотни и руководительницей общественной организации "Город-сад".

"Есть гипотеза, что находясь во власти ты имеешь больше возможностей и можешь сделать больше. Решила эту гипотезу проверить. Я иду в Киевраду во главе команды партии "Слуга народа". Готова к сотрудничеству с каждой и каждым", – сказала Евгения Кулеба.

У себя в Facebook она отметила, что ее главной целью на новой работе будет – цветущий Киев.

"Я остаюсь той Женей Кулебой, которую вы знаете. С теми же целями и ценностями. И одна из моих целей - цветущий Киев. Ну, вы знаете, о чем я... Будем вместе творить изменения в Киеве, о которых мы все так мечтали ", – написала Евгения Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский на конференции Киевской городской организации "Слуги народа" 20 сентября представил кандидата в мэры Киева Ирину Верещук.