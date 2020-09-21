Экс-"слуга народа" Скороход решила взять на поруки подозреваемого в получении взятки Юрченко

Народный депутат Анна Скороход, которая ранее была в составе "Слуги народа", возьмет на поруки подозреваемого в получении крупной взятки народного депутата Александра Юрченко. Об этом Скороход сообщила в своем Telegram-канале.

"Но, до решения суда по существу и с учетом того, что моей семьей очень близко пришлось столкнуться с тем, как обстоят дела в наших СИЗО на самом деле, а не в фейсбуке Министра юстиции Малюськи, я решила дать свое поручительство перед судом за своего коллегу А. Юрченко", – сказала Скороход.

При этом, по словам нардепа, если суд определит вину Юрченко, то приговор должен быть максимально строгим, а то, что он является нардепом – отягчающим обстоятельством.

Отметим, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что "Слуга народа" не будет защищать Александра Юрченко, передает "Украина 24".

"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы его не будут защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях – он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне такие заявления не поступали", – сказал он.

По словам Разумкова, Юрченко должен понести ответственность в полном объеме.

"Если человек это сделал – это не значит, что другие нардепы такие же, это первое. А второе, ну, если он виноват и не опасался, то, наверное, ошибался, именно поэтому мы сегодня об этом говорим. И об эффективности правоохранительных органов, антикоррупционных органов. Если мы говорим, из какой фракции – здесь, на самом деле, неважно для меня, как для председателя ВР, и как для человека: из любой фракции коррупционер – есть коррупционер", – сказал Разумков.

14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.