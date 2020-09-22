Мэр Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что не зарабатывает на серой тротуарной плитке
На такие "решительные" меры мэр пошел после вопроса журналиста
Мэр Николаева Александр Сенкевич накануне, 21 сентября, принял участие в шоу "Битва за город" и, отвечая на вопрос о тротуарной плитке, начал клясться на Библии. Об этом пишет местное издание НикВести.
Вопрос о серой плитке задал журналист издания "НикВести" Иван Казора. "Пять лет прошло. Пора подводить какие-то итоги. Не каждый житель нашего города сможет сказать, что у нас появилась новая школа, детский сад, ледовая арена, какой-нибудь социальный инфраструктурный объект за эти пять лет. Действительно, у нас появилась Соборная площадь, которую успели окрестить "серой". Мы также видим, и вы об это заявляли, что за десятилетия в городе стали ремонтировать тротуары. Мы видим, как аляписто в разных концах города появляется серая тротуарная плитка. Последнее время вас стали ассоциировать с этой серостью. Скажите, пожалуйста, кто автор бренда этого серого цвета? Это ваша идея, главного архитектора? Чья это задумка?", — спросил Иван Казора.
Александр Сенкевич отметил, что ожидал подобного вопроса и поэтому предусмотрительно взял с собой Библию.
"Кто не знает, я верующий человек, я христианин. Несмотря на то, что я мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: "Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки". Я никогда не использовал свое служебное положение для того, чтобы мои фирмы или еще какие-то компании использовали бюджетные деньги", — заявил Александр Сенкевич.
Напомним, этим летом в Киеве презентовали новую партию "Пропозиция". В нее вошли руководители шести украинских городов. Неофициально ее назвали "партия мэров". Вместе с мэрами Днепра, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки, туда вошел и мэр Николаева Александр Сенкевич.