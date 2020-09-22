Мэр Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что не зарабатывает на серой тротуарной плитке

Мэр Николаева Александр Сенкевич накануне, 21 сентября, принял участие в шоу "Битва за город" и, отвечая на вопрос о тротуарной плитке, начал клясться на Библии. Об этом пишет местное издание НикВести.

Вопрос о серой плитке задал журналист издания "НикВести" Иван Казора. "Пять лет прошло. Пора подводить какие-то итоги. Не каждый житель нашего города сможет сказать, что у нас появилась новая школа, детский сад, ледовая арена, какой-нибудь социальный инфраструктурный объект за эти пять лет. Действительно, у нас появилась Соборная площадь, которую успели окрестить "серой". Мы также видим, и вы об это заявляли, что за десятилетия в городе стали ремонтировать тротуары. Мы видим, как аляписто в разных концах города появляется серая тротуарная плитка. Последнее время вас стали ассоциировать с этой серостью. Скажите, пожалуйста, кто автор бренда этого серого цвета? Это ваша идея, главного архитектора? Чья это задумка?", — спросил Иван Казора.

Александр Сенкевич отметил, что ожидал подобного вопроса и поэтому предусмотрительно взял с собой Библию.

"Кто не знает, я верующий человек, я христианин. Несмотря на то, что я мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: "Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки". Я никогда не использовал свое служебное положение для того, чтобы мои фирмы или еще какие-то компании использовали бюджетные деньги", — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, этим летом в Киеве презентовали новую партию "Пропозиция". В нее вошли руководители шести украинских городов. Неофициально ее назвали "партия мэров". Вместе с мэрами Днепра, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки, туда вошел и мэр Николаева Александр Сенкевич.