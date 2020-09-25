Эксперт: Кандидата в мэры Николаева выбрал лично Медведчук, показав, кто на самом деле руководит ОПЗЖ

Глава политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук лично выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, поставив точку в конфликте, который длился несколько месяцев. Таким образом он показал всем членам политсилы, кто на самом деле руководит партией. Об этом в своем блоге заявил политический эксперт Кирилл Киквидзе.

Так, СМИ еще летом называли экс-депутата от группы "Видродження" Артема Ильюка самым вероятным кандидатом в мэры Николаева. Отметим, что именно Ильюка продвигала группа Бойко-Левочкина. Юрий Бойко появлялся на публичных мероприятиях вместе с Ильюком, а также в соцсетях, анонсировал, что тот пойдет в мэры.

Однако в августе в Николаев приехал депутат и близкий соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний, который возглавил партийную облорганизацию ОПЗЖ, который заявил, что у Медведчука в Николаеве есть своя кандидатура на мэрские выборы – это Владислав Чайка, сын экс-мэра Николаева. Также после приезда Загороднего, как пишет НВ, в области начался пересмотр партийных списков ОПЗЖ на выборах в гор- и облсоветы.

"Внутрипартийная борьба привела к тому, что накануне подачи документов на главном партийном сайте ОПЗЖ появилось две новости – одна о выдвижении Ильюка в мэры от городской организации ОПЗЖ, вторая – о выдвижении Чайки, от областной организации.

Более того, к внутрипартийному конфликту группы Левочкина-Бойко привлекла подконтрольное СМИ", - сообщают журналисты.

Так, о выдвижении Ильюка появился материал на сайте "Подробности", который, собственно, принадлежит Сергею Левочкину. Кроме того, в новостной программе на телеканале «Интер» (который также контролирует группа Левочкиина-Фирташа – ред.) сюжеты о выдвижении Ильюка были не только 23 сентября но и 24 сентября, когда партия уже сдала документы на регистрацию Чайки.

"О чем это говорит? О том, что Левочкин-Бойко-Фирташ из последних сил пытались протащить свою креатуру. Но последнее слово было за Медведчуком. И от ОПЗЖ в мэры Николаева пойдет Владислав Чайка, креатура Виктора Медведчука. Таким образом, мы еще раз увидели, кто реально реально принимает решения в ОПЗЖ. Группе Левочкина-Бойко в продвижении своих протеже не помог даже Фирташ с его медиа-ресурсами", - отмечают журналисты.