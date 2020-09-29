Юрченко после выхода из СИЗО пришел в Раду: "Я докажу всем, что я невиновен"

Депутат заявил, что его выход из фракции "Слуга народа" – временное решение.

Бывший член фракции "Слуга народа" Александр ЮрченкоАлександр Юрченко после выхода из СИЗО впервые пришел в Верховную Раду. Он пообщался с журналистами перед заседанием и заявил, что его выход из фракции – это временное решение, пока он не докажет свою невиновность.

Об этом сообщает КП в Украине.

"Я докажу всем, что я невиновен… Я вышел из фракции, чтобы не бросать тень на фракцию. Временно, пока не докажу, что непричастный. Работать в Верховной Раде – моя обязанность, которую возложили на меня люди на мажоритарном избирательном округе, – сказал Юрченко.

Он не стал конкретно говорить, кто помог ему выйти из СИЗО, внеся залог.

Неравнодушные люди, которые переживают за Киевщину. Киевщина очень сильно страдает от полигонов и бытового мусора, – сказал Юрченко.

Он также не дал четкий ответ на вопрос, был ли это его голос на пленках, которые слили в интернет, сославшись на невозможность разглашать материалы досудебного расследования.

"Я не могу нарушать закон и комментировать материалы уголовного дела в отличии от НАБУшников, которые слили эту запись каким-то народным депутатам", – заявил Юрченко.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Александр Юрченко покидает фракцию и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко.

25 сентября Юрченко вышел из СИЗО под залог. Сумма залога составила более 3 млн гривен.