Глава Офиса президента Андрей Ермак допустил, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится на следующей неделе в видеоформате. Об этом он заявил во время выступления в Chatham House в Лондоне, передают "Новости Донбасса".

"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. Мы будем говорить о том, чтобы как можно быстрее состоялся саммит (лидеров Нормандского формата, – ред.) и были приняты какие-то решения", – сказал он.

По его словам, проведение следующего саммита лидеров не является самоцелью Украины.

"Но война идет на украинской земле. Поэтому никто как мы сегодня заинтересованы, чтобы эта война прекратилась. Мы считаем, что эта встреча должна состояться как можно быстрее", – сказал глава ОП.

Напомним, во вторник, 15 сентября, находясь с официальным визитом в Вене, Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на высшем уровне, и отметил, что она может произойти после еще одной встречи политических советников.

В тот же день, замглавы МИД РФ Андрей Руденко в комментарии агентству РИА "Новости" назвал ложью слова Зеленского о готовности всех сторон провести встречу в нормандском формате: "Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет".

Ранее, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров советников лидеров "нормандской четверки", отметив, что по итогам встречи "прорывов нет".