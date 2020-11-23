СМИ: Владислав Криклий поссорил Украину с очередной страной - Польша остановила важные переговоры

Польша пошла навстречу Украине и выдала дополнительные 5000 разрешений для автомобильных перевозчиков на конец 2020 – начало 2021 годов, однако после выходки министра инфраструктуры Владислава Криклия польская сторона вынуждена была заявить о необходимости срочных дополнительных консультаций на уровне руководства двух стран.

Причиной изменения решения послужил пост Владислава Криклия в Facebook, в котором Криклий неуважительно высказался о поляках, — пишет 112.ua.

"Дожали поляков", — написал Криклий, отмечая достижение договоренностей на переговорах Смешанной Комиссии по международным автоперевозкам. Эти договоренности, в которых немалую роль сыграло участие и Президента Украины, предполагали также существенное увеличение разрешений и на весь 2021 год. Теперь же, после публикации Криклия, ранее принятое решение отложено. Польша заявила о необходимости дополнительных консультаций.

Неизвестно, сойдет ли Криклию с рук и этот скандал, которых на его счету уже не мало. 112.ua напоминает, что на днях министр инфраструктуры вынудил премьер-министра Дениса Шмыгаля извиняться перед своим коллегой, премьером Казахстана Аскаром Маминым из-за поддельного ПЦР-теста Криклия, который тот предъявил накануне встречи с казахстанским премьером. Криклия тогда на встречу так и не пустили, а официальные извинения Шмыгаля казахстанская сторона отказалась принимать.

Теперь, как пишет издание, не исключено, что украинскому премьеру придется сглаживать острые углы в отношениях с Польшей, которые испортил Криклий своей фразой "Дожали поляков".

Владислав Криклий и раньше был замечен в многочисленных скандалах, в основном, коррупционного характера. СМИ неоднократно писали о том, что он подчинил себе многие отрасли в инфраструктуре Украины.